Fahrettin Izci feiert Zwei-Tore-Einstand 

SC Baldham-Vaterstetten hat einen neuen Knipser

Vier Testspiele binnen acht Tagen hinterlassen bei den Bezirksligakickern des SC Baldham-Vater-stetten ihre Spuren.

„Die Jungs sind alle kaputt und die schweren Beine hat man gemerkt“, hat Trainer Gzim Shala gut Lachen. Zum einen, weil er selbst die vielen Wettkampfkilometer nicht abspulen muss. Zum anderen, weil sein Kader die nötige Quantität und vor allem Qualität hat, um am Wochenende gleich zwei Bezirksligisten jeweils mit 2:1 zu besiegen.

Einen ganz besonderen ersten Eindruck konnte dabei Fahrettin Izci hinterlassen. Öffentlich hatten sich die Baldhamer Verantwortlichen bislang mit der Verpflichtung des 27-jährigen Türken bedeckt gehalten. „Die Verhandlungen haben sich in die Länge gezogen, dann wurde die Wechselfrist verpasst, und wir wussten bis vor Kurzem nicht, wann er spielberechtigt ist“, sagt Shala. Mittlerweile steht fest, dass der Neuzugang vom FC Schwabing 56 (Bezirksliga Nord) erst ab April im Dress des SCBV in die Punktrunde eingreifen darf.

Nach seiner Landesligazeit in Kirchheim und bei Türkgücü-Ataspor wechselte der Mittelfeldspieler 2015 zu Bayernligist Pipinsried, wo er allerdings ohne Einsatzminute

Effektiv als Vollstrecker und Vorbereiter

blieb und nach einem Jahr zum SC Oberweikertshofen (Landesliga, 141 Einsatzminuten) wechselte. In Schwabing konnte Izci zuletzt in fünf Saisonspielen ein Tor erzielen, ehe er nun beim SCBV ohne lange Anlaufzeit seinen Torriecher unter Beweis stellte. Gegen Eching zur zweiten Hälfte eingewechselt, besorgte Izci den 2:1-Siegtreffer (82.). Tags darauf kam er wieder nach der Pause gegen den SV Bad Heilbrunn aufs Feld, traf binnen einer Minute zum 1:1-Ausgleich und bereitete drei Minuten später den 2:1-Siegtreffer durch Mansouri Alassani vor.

„Er ist ein guter Junge, der sechs Monate nicht gespielt, aber jetzt in beiden Spielen überzeugt hat“, lobt Shala Fahrettin Izci als „Bereicherung für unsere Offensive“.

Bis Izci auch in der Liga ran darf, richtet sich Shalas Fokus aber weiterhin auf die Suche nach einem geeigneten Sturmpartner für Stefan Lechner. „Abgesehen von dieser Position, mache ich taktisch ungern Experimente und brauche auch nicht 10 000 verschiedene Systeme“, erklärt sich Shala sehr zufrieden mit dem bisherigen Auftreten seines gesamten Teams. „Das waren zwei unterschiedliche Spiele auf hohem Niveau, in denen wir den Gegner aber kontrolliert haben. Wir müssen nur noch ein bisschen an der Effektivität arbeiten.“ Erstmal wurden am Montagabend aber die müden Spielerbeine gelockert und gestretcht. Am Wochenende wartet der nächste Doppelspieltag.

Julian Betzl