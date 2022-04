VfB Forstinning geht mit Ehrgeiz zur Sache

Teilen

Nur noch zwei Schritte entfernt vom Einzug in die erste Hauptrunde des Toto-Pokals mit attraktiven Konkurrenten ist der VfB Forstinning. Heute Abend muss der Bezirksligist im Kreishalbfinale um 20 Uhr beim FC Neuhadern (Bezirkssportanlage Wolkerweg 17) antreten, im Finale am 1. Mai wartet der Sieger aus der Partie SV Anzing gegen SpVgg 1906 Haidhausen.

Forstinning - Allerdings ist diese erste Hürde durchaus hoch angesetzt. Der FC Neuhadern kämpft seit Jahren vergeblich um den Aufstieg in die Bezirksliga, momentan belegen die Münchner nach dem 2:0-Sieg über den FC Wacker den Spitzenrang der Kreisliga 2. Mit dem Toto-Pokal in Kombination mit dem FC Neuhadern verbindet der VfB durchaus angenehme Erinnerungen. Am 1. Mai 1999 bezwang Forstinning im damaligen Kreisfinale Neuhadern mit 1:0 und zog damit in die erste Hauptrunde des Toto-Pokals ein. Dieses Ziel verfolgt die Mannschaft von Trainer Ivica Coric auch jetzt und tritt mit voller Kapelle an. arl