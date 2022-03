„Wahnsinnig wichtig“: Ex-Zamdorfer Kevin Becker rettet Forstinning-Reserve in der Nachspielzeit

Ball abgeschirmt, Punkt gesichert: Stefan Grasser (r.) und die VfB-Zweite. © st. rossmann

In der 90+3. Minute zappelte der Ball im Netz: Kevin Becker durfte jubeln. Er ermöglichte dem VfB Forstinning II einen Zähler gegen seinen Ex-Klub Zamdorf.

Forstinning – „Das war wahnsinnig wichtig für die Moral,“ jubelte Trainer Michael Stiegler nach dem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand gegen den Tabellendritten SV Zamdorf. Damit bleibt die Reserve des Bezirksligisten zwar in der Kreisliga 3 (Kreis München) noch auf einem direkten Abstiegsrang, doch auf diesem Punktgewinn könne man durchaus aufbauen.

Eine Corona-Absage nach der anderen hagelte es diese Woche im Mobiltelefon von Stiegler, zwei Aushilfen der Ersten mussten dann auch den Kader komplettieren. Gemischte Gefühle also zu Spielbeginn beim VfB II nach den doch ganz ansehnlichen Ergebnissen in der Vorbereitung. Zumindest die physische Komponente passte, von Beginn an vermochte Forstinning II das hohe Tempo der Zamdorfer mit zu gehen.

Vor Probleme stellte die VfB-Abwehr aber immer wieder die drei pfeilschnellen, immer wieder gezielt eingesetzten Offensivakteure der Gäste. Christoph Popp glückte gleich in der 5. Spielminute das 0:1. Forstinning fand aber die passende Antwort in Form des 1:1-Ausgleiches durch Philip Owczarek, der mit einer geschickten Drehung die Zamdorfer Defensive düpierte und flach abschloss (32.). Zum Seitenwechsel führte dann aber trotzdem der Gast wieder, und wieder durch Popp (34.).

In der zweiten Hälfte ließ der VfB II nicht mehr viel zu, rannte aber lange erfolglos an. Nach der Lockerung der Abwehr in der Schlussphase nutzten die Zamdorfer Gäste den gebotenen Konterraum unzureichend. „Da hatten wir auch ein bisserl Glück“, bekannte Trainer Stiegler. Und in der 93. Minute durfte Forstinnings Reserve dann doch noch jubeln. Ausgerechnet der ehemalige Zamdorfer Kevin Becker setzte sich im Strafraum entscheidend durch und netzte aus spitzen Winkel zum 2:2 ein. arl

VfB Forstinning II: Mader, Becker, Pradl, Baer V., Grasser St., Ehlich, Hollerieth, Schmidt, Dirscherl, Böhm, Owczarek.