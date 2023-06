VfB-Kapitän Hollerieth schielt Richtung Klassenverbleib: „Wir werden alles geben müssen“

Von: Michael Zbytek

Der VfB Forstinning hat noch zwei Spiele gegen den ASV Dachau vor sich, um die Klasse zu halten. © FuPa

Der VfB kämpft noch um den Klassenerhalt und muss jetzt gegen ASV Dachau ran. Kapitän Hollerieth ist trotz einiger Personalsorgen positiver Dinge.

Forstinning – Nur noch zwei Spiele ist der VfB Forstinning von der Erlösung entfernt – oder auch dem Untergang geweiht. Nachdem der Verein den FC Dingolfing sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel knapp bezwingen konnte, geht es in die Entscheidungsrunde gegen den ASV Dachau, einem bekanntem Gegner aus der regulären Spielzeit.

Dabei kam der VfB die gesamte Relegation bisher ohne die beiden Trainer Ivica Coric und Hizir Tasci zurecht, die sich vorzeitig in einen nicht mehr verschiebbaren Urlaub verabschiedet hatten. Zurzeit übernehmen daher der Abteilungsleiter Thomas Herndl und die Kapitäne die Verantwortung.

VfB Forstinning: Kapitän Korbinian Hollerieth lobt Relegationsgegner FC Dingolfing

Unter den Anführern der Mannschaft ist auch Korbinian Hollerieth, der sich froh, aber gleichermaßen selbstkritisch über das Erreichen der Finalrunde zeigt: “Wir sind zufrieden, dass wir heute gewonnen haben und weiter sind. Es war weder ein glanzvolles noch ein total souveränes Spiel, aber wir hatten diesmal das Glück auf unserer Seite.“

Der VfB entschied die Relegationsduelle gegen Dingolfing nur äußerst knapp für sich, zieht am Ende aber doch recht komfortabel mit 3:1 nach beiden Spielen in die nächste Runde ein. Anerkennung für den Gegner gab es von Hollerieth: “Die Dingolfinger gewinnen fast die ganze Saison über, sind dementsprechend euphorisch und auch eine gute Truppe. Deshalb hat es mich nicht überrascht, dass sie uns ebenbürtig waren.”

VfB greift auf Kader der Reserve zurück – Co-Trainer Tasci könnte rechtzeitig zurückkehren

Die Spiele gegen den ASV Dachau entscheiden, welcher der beiden Noch-Landesligisten letztendlich doch noch die Klasse hält. Auf Seiten des VfBs kehren einige Spieler aus dem Urlaub zurück, wahrscheinlich auch Co-Trainer Tasci. Auch aus dem Kader der zweiten Mannschaft werden einige Kicker aufrücken.

Für den Kapitän des VfB Forstinnings braucht es gegen den Ligakonkurrenten eine Leistungssteigerung: „Dachau schätze ich nochmal eine Schippe stärker ein als Dingolfing. Wir werden in den beiden Spielen einfach alles geben müssen. Die haben genauso wie wir über 30 Spiele in den Knochen und dann wird es auf Nuancen ankommen.“

VfB Forstinning: Ein Sieg, ein Unentschieden im direkten Duell - Saisonbilanz spricht für den ASV Dachau

Die Dachauer trafen in der 1. Runde der Relegationsspiele auf den niederbayerischen Bezirksligisten Vornbach. Beide Spiele entschied der ASV für sich, unter anderem gewann er auswärts klar mit 3:1.

Auch die direkten Duelle in der regulären Spielzeit sprechen eher für die Blau-Weißen. Während das Rückspiel am 32. Spieltag mit einem 3:3-Unentschieden zu Ende ging, behaupteten sich die Dachauer im ersten Spiel der Saison mit einem deutlichen 3:0-Erfolg. In den anstehenden Partien herrschen aber andere Umstände, es darf also Spannung und Dramatik erwartet werden. Am Mittwoch wird der VfB Forstinning den ASV vor heimischer Kulisse empfangen, Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Das Rückspiel steigt am Samstagnachmittag um 16 Uhr in Dachau. (Michael Zbytek)