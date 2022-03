VfB Forstinning: Erste mit halbem Dutzend gegen Ligakonkurrenten - Dritte unterliegt Altenerding

Teilen

Vorsicht, gefährliches Spiel. Emin Aynaci (r.) zieht beim Abwehrversuch des Langengeislingers lieber zurück. © Riedel

Während die erste Mannschaft nur so über ihren Gegner FC Langengeisling hinwegfegte, stößt die dritte Auswahl gegen die SpVgg Altenerding auf diverse Probleme.

Forstinning – Erneut sehr torreich endete der jüngste Testspielauftritt des VfB Forstinning: Gegen den Bezirksligakonkurrenten FC Langengeisling, der momentan auf Rang neun zu finden ist, stand am Ende ein deutliches 6:3 im Ergebnisbuch.

„Für uns war es ein super Test gegen einen starken Gegner“, urteilte Langengeislings Spielertrainer Max Hintermaier nach dem Spiel. Sein Team hatte phasenweise ordentlich dagegen gehalten und zwischenzeitlich sogar den 3:3-Ausgleich erzielt, am Ende setzte sich die mit 19 Akteuren im Kader angetretenen Hausherren aber deutlich durch. Die Torschützen in chronologischer Reihenfolge: 1:0 Bakary Touray (3.), 2:0 Mustapha Sillah (16.), 2:1 Kilian Stenzel (20., Elfmeter), 3:1 Mario Schmidt (26.), 3:2 Ömer Altinsik (35.), 3:3 Markus Obermaier (58.), 4:3 Sven Jajcinovic (62.), 5:3 Nico Weismor (85.), 6:3 David Kamm (85.).

Kuriosum am Rande: Mitte der zweiten Halbzeit unterbrach der Unparteiische Daniel Gutmann plötzlich die Partie. Sein Assistent war bei einer Drehbewegung am Seitenrand ausgerutscht und hatte sich leicht am Arm verletzt. Bei dieser unglücklichen Aktion ging auch noch die funkgesteuerte Fahne zu Bruch, die Partie konnte trotz dieses Malheurs des Herren in Schwarz aber noch zu Ende gespielt werden.

VfB Forstinning III gelingt wieder kein Treffer

Eins ist gewiss: Unter den Toptorschützen in der A-Klasse wird sich vom VfB Forstinning III in diesem Spieljahr niemand befinden. Den ersten Rang in der internen Torschützenliste teilen sich acht Akteure – mit jeweils einem Treffer. Und dieses Manko zieht sich auch in den Vorbereitungspartien durch; in vier Partien sprang gerade einmal ein selbst erzielter Treffer heraus. Die Verzweiflung im gegnerischen Strafraum kann auch die Abwehr nicht kompensieren, der SpVgg Altenerding II reichte ein Treffer von Peter Kugler zum Sieg (53.). (Christian Scharl)