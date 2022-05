„Super geschlossene Mannschaftsleistung“ - VfB Forstinning auf bestem Wege zur Meisterschaft

Im Jubeln geübt sind die Spieler des VfB Forstinning in dieser Saison. In Waldperlach gaben sie davon erneut eine Kostprobe. Beim nächsten Sieg wird die (Aufstiegs)Feier allerdings eine Kategorie intensiver ausfallen. © Scharl

Nur noch zwei Spiele trennen die Forstinninger vom Gewinn der Bezirksliga Ost. Beim SV Waldperlach gewann die Elf von Ivica Coric trotz zahlreicher Ausfälle.

Forstinning – Die vorletzte Hürde auf dem Weg in die Landesliga hat der VfB Forstinning locker genommen. Trotz mehrerer Ausfälle behielt der Tabellenführer seine Dominanz bei und siegte beim SV Waldperlach ungefährdet mit 2:0. „Hoch verdient und meisterhaft“, attestierte auch Abteilungsleiter Thomas Herndl seiner Mannschaft wieder einmal eine tolle Vorstellung.

Dabei schienen die Vorzeichen nach den Worten von Trainer Ivica Coric „ziemlich durcheinander“. Einige Stammkräfte fehlten kurzfristig, dafür rückte Kevin Becker in die Startformation und erfüllte seinen Job auf der Sechs mit gewohnter Übersicht und Ballruhe. „Die Breite des Kaders zeichnet uns wieder aus“, freute sich Herndl über den nahtlosen Personalwechsel zu den Rückkehrern und Nachrückern. In die erste Elf rückte nämlich auch Bakary Touray als Ersatz für den im Derby gegen Baldham knieverletzt ausgeschiedenen Stürmer Sven Jajcinovic. Und auf Touray war wie stets Verlass; in der 12. Minute köpfte der Hochgeschwindigkeitsfußballer eine Freistoßflanke seines Mitspielers Ivan Bacak platziert ins lange Eck ein.

VfB Forstinning: Zwei Spiele stehen noch an

Die anfängliche Überlegenheit des Gastes manifestierte sich also mit dem 0:1, Forstinning wollte offensichtlich mit viel Druck frühzeitig die Weichen auf Sieg stellen. Weitere Möglichkeiten durch Umut Mutlu, ebenfalls neu in der Mannschaft, nach einer starken Ballbehauptung und von Matthias Hirt mit dem Kopf verpassten ihr Ziel knapp, auf der Gegenseite fand sich lediglich eine Halbchance von Efrem Yohannes für die Chronik.

„Die Hausherren hatten keine richtige Torchance und können den massiven Abwehrriegel der Gäste bisher nicht knappen.“ Dieses treffende Halbzeitfazit zog auch der Liveticker zum Spiel. Auf dem engen und holprigen Nebenspielfeld wollte die VfB-Abwehr keine Risiken eingehen und klärte im Zweifelsfall entgegen dem eigentlichen VfB-Credo eher resolut. „Da hat die Mannschaft die Vorgaben des Trainers hervorragend taktisch umgesetzt“, lobte Herndl. Das sah auch Waldperlachs Trainer Florian Kopp: „Forstinning ist nicht groß auf Risiko gegangen und hat erst einmal geschaut, zu Null zu spielen.“ Und dies klappte wieder einmal – im achten Spiel in Serie. Mohamed Al Hosaini, ebenfalls neu im Team, köpfte eine Flanke von Touray zum 0:2-Endstand ein (59.). Fazit von VfB-Coach Coric: „Eine super geschlossene Mannschaftsleistung.“ (Christian Scharl)