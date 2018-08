Forstinning-Reserve empfängt den TSV Hohenbrunn

VfB will an Generalprobe anknüpfen

von Christian Scharl

Diesen Sonntag um 14:30 trifft die Reserve des VfB Forstinning zu Hause auf den TSV Hohenbrunn.

Gelungen und ohne Gegentreffer absolvierte die Forstinninger Reserve die Generalprobe für den Punkspielstart. Gegen den ASV Glonn trafen Jakob Kistler und Matthias Grasser, die Dauertorschützen der Vorbereitung, zum 1:0 und zum 2:0, Nachwuchsakteur Simon Stockfleth besiegelte den 3:0-Endstand. Für den ASV Glonn kassierte Adrian Gartner noch eine Rote Karte.

Das gleiche Ergebnis würde Trainer Michael Stiegler auch gegen den TSV Hohenbrunn schmecken. Durchaus angenehme Erinnerungen begleiten den VfB beim Gedanken an den Kontrahenten, in der Vorsaison besiegelte ein Auswärtserfolg in Hohenbrunn den späten Ligaverbleib am vorletzten Spieltag.

Der Klassenerhalt ist auch in diesem Jahr erst einmal das Ziel von Stiegler und seinem Co-Trainer Werner Ehrnstraßer. Von den eigenen Junioren rückten vier Nachwuchskräfte in den Kader, der mit annähernd 30 Akteuren quantitativ bestens ausgestattet ist. Aber auch die Kaderqualität sollte für die Kreisklasse und das anvisierte Saisonziel ausreichend sein.