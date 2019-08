VfB Forstinning wartet schon zwölf Partien auf einen Sieg

Platzt der Knoten beim TSV Bad Enddorf

Mit der Partie beim TSV Bad Endorf (Samstag, 15 Uhr, Sportanlage Hans-Kögl-Straße) endet beim VfB Forstinning auch die Urlaubszeit von Trainer Ivica Coric.

Forstinning – Endet auch die leidige Zeit ohne Sieg für den VfB Forstinning? Letztmalig leitete Interimstrainer Michael Stiegler in der vergangenen Trainingswoche den Bezirksligakader an, am Samstag wird der Übungsleiter wieder an der Seitenlinie der Reservemannschaft beim Testspiel in Schwabhausen stehen. Coric kehrt also zurück, bestens informiert und instruiert von seinem Co-Trainer. „Ich habe soweit mit ihm schon alles telefonisch besprochen.“ Stiegler konnte ihm auch von einer gut verlaufenen Trainingswoche berichten nach dem doch faden 3:3-Remis in der Testpartie gegen den FT Gern am spielfreien Wochenende zuletzt. Auch Stiegler ist bewusst, dass „nun der Schalter umgelegt werden muss“. Und er fordert von seiner Mannschaft eine „ähnlich konzentrierte Leistung wie gegen Wasserburg“. Und dies nicht nur phasenweise, sondern „von der ersten bis zur letzten Spielminute“.

Im Kader steht wieder Nico Weismor nach seinem Urlaub, Simon Kürbs und Max Lechner „zieren“ noch die Verletztenliste. Zudem meldeten sich Markus Gessner und Ivan Bacak in den Urlaub ab. „Wir haben aber genügend Leute und können auch noch von der Bank reagieren“, weiß Stiegler um die Tiefe des VfB-Kaders. Aber auch um die Qualitäten des Kontrahenten. „Endorf hat eine starke Mannschaft. Es ist aber nicht unmöglich, etwas zu holen.“

Der letztjährige Aufsteiger startete mit Trainer Klaus Seidel verheißungsvoll in die Saison und belegt mit zehn Zählern aus fünf Partien den dritten Rang. Weniger zufriedenstellend fällt momentan die Punktebilanz beim VfB aus mit drei Punkteteilungen und einer Niederlage. Richtig enttäuschend oder deutlich unterlegen war Forstinning noch in keiner Partie, doch der entscheidende Punch im gegnerischen Strafraum fehlte bislang. Irgendwann sollte auch die Minusserie des VfB zu Ende gehen, zwölf Spiele ohne Sieg reichen.