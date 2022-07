VfB Forstinning: Erster Stempelabdruck in der Landesliga

Kurz vorm Anstoß der Landesliga-Saison: BFV-Spielleiterin Simone Petzke (l.) mit einem ukrainischen Mädchen, VfB-Kapitän Mathias Hirt, Schiedsrichter Dominik Kappelsberger (TSV Aßling) und Kirchheims Philipp Maiberger. © riedel

Besser hätte der Ligastart für den VfB Forstinning nicht laufen können. Der VfB versaut dem Kirchheimer SC die Premiere und gewinnt mit 2:1.

Forstinning – Viel besser hätte das Forstinninger Landesliga-Debüt nicht laufen können. Mit einem 2:1-Sieg beim Kirchheimer SC (KSC) stellte der Aufsteiger gleich einmal seine Ligatauglichkeit unter Beweis und nahm, auch nach Einschätzung des neutralen Publikums, völlig zu Recht die drei Punkte mit. Ein klitzekleiner Wermutstropfen für die Statistiker mischte sich aber noch in den VfB-Erfolgstrunk.

Nach saisonübergreifend 993 Spielminuten ohne Gegentreffer im Punktbetrieb fehlten gerade einmal sieben Minuten für die Vier-Stellen-Grenze.

VfB Forstinning: Erste Frau als Spielgruppenleiterin in der Landesliga

Vor dem Eröffnungsspiel der Landesliga Südost hatte sich der Gastgeber Kirchheimer SC ein gelungenes Rahmenprogramm einfallen lassen. Begleitet durch die Musikkapelle Kirchheim, gaben der ehemalige Spielgruppenleiter Christian Bernkopf, seine Nachfolgerin Simone Petzke und Petra Mayr als Vorsitzende des KSC ihre Einschätzungen zu Spielgruppe und Vereinen ab, ehe alle Landesligavereine durch die Mädchenmannschaft des KSC, mitsamt ihren Trikots, vorgestellt wurden.

Den symbolischen Anstoß führten Simone Petzke und ein ukrainisches Flüchtlingsmädchen aus. Nicht nur für die neue Spielgruppenleiterin eine nette Geste, die sich vor allem über die weibliche Mitwirkung bei der Vorstellung freute und grundsätzlich wurde: „Es sind eh zu wenig Frauen im Verband.“ Die Funktionärin aus Surheim absolvierte damit auch ihre Feuertaufe nach der Amtsübernahme. Als erste Frau übrigens im Landesligabereich. „Wir müssen hier auch Präsenz zeigen, ich freue mich auf meine Aufgabe.“

VfB Forstinning: Lob vom gegnerischen Trainer „Haben hinten die Räume eng gemacht“

Auf diese hatte sich auch der Kirchheimer SC gefreut und wollte, im Gegensatz zum verunglückten Start in der Vorsaison, mit einem Erfolgserlebnis beginnen. Doch am Ende musste auch Trainer Steven Toy konstatieren, dass der Sieg für den VfB „völlig in Ordnung“ gehe. „Wir haben keinen zweiten Ball gewonnen, die Zielstrebigkeit zum Tor hat gefehlt. Forstinning hat hinten auch die Räume eng gemacht und wir haben nicht abgerufen, was wir können.“

Diese Akkumulation führte also zu drei Gäste-Punkten, über die sich auch VfB-Coach Ivica Coric freute: „Wir haben über weite Strecken dem Spiel unseren Stempel aufdrücken können.“ Und seine Spieler bekamen, wiederum eine schöne Geste vom Gastgeber KSC, nach der Partie noch ein Pizzaessen als kleine Gegenleistung spendiert für die Bereitschaft, als Eröffnungsgegner zu spielen. (Christian Scharl)