VfB Forstinning: Revanche für die Hinspiel-Niederlage - Duell gegen den FC Aschheim steht an

Teilen

Aufpassen und konzentriert weiterspielen. Das fordert VfB-Trainer Ivica Coric von seinen Mannen. © ch. riedel

In der laufenden Bezirksliga-Saison verlor der VfB Forstinning erst dreimal. Gegen den FC Aschheim will der Spitzenführer die Pleite aus der Hinrunde ausgleichen.

Forstinning – Den FC Aschheim erwartet der VfB Forstinning an diesem Samstag um 14 Uhr im heimischen Sportpark als weitere Hürde auf dem Weg in die Fußball-Landesliga. Diese erscheint überspringbar – entsprechende Konzentration und Ernsthaftigkeit vorausgesetzt.

Extrem kurz geriet die Ansprache von VfB-Trainer Ivica Coric im Mannschaftskreis unmittelbar nach der gewonnenen Halbfinalpartie im Toto-Pokal beim FC Neuhadern. In der Regel nutzt der erfahrene Coach diese Möglichkeit immer auch zu einer Art Manöverkritik der vergangenen 90 Minuten, als auch für grundlegenden Dinge und Ausblicke auf das Kommende. Doch diesmal blieb eigentlich nur eine Kurzzusammenfassung und eine Forderung nach der Beibehaltung des Niveaus für die kommenden Punktaufgaben: „Pflicht erfüllt. Haken dran.“

Der FC Aschheim brach am achten Spieltag die Sieben-Siege-Serie des VfB Forstinning

Daraus lässt sich für den Fan schon erkennen, dass Coric sehr zufrieden mit der Vorstellung seiner Elf sein musste. Mit hohem Tempo über die gesamte Spielzeit, oftmals fließenden One-Touch-Kombinationen und einer zumindest in der Anfangsphase gnadenlosen Effektivität im Abschluss zeigte der VfB sein Potenzial und begeisterte mit einem 6:2-Sieg. Als kleiner Wermutstropfen bleiben höchstens die zwei Nachlässigkeiten bei den zwei Gegentoren bei allerdings schon deutlichstem Spielstand. Nachrangig zu betrachten also. Im Finale tritt der VfB nun gegen die SpVgg 1906 Haidhausen am 1. Mai an, der Austragungsort steht dabei noch nicht fest.

Nun wartet mit dem FCA also die nächste Pflichtaufgabe für den Landesligaaspiranten. Mit den zwei glatten Siegen über die Aufsteiger Westerndorf und Siegsdorf fand der VfB nach der Niederlage gegen den Verfolger ESV Freilassing gleich wieder in die Siegspur und möchte dieser auch gegen die Aschheimer folgen. Zudem steht noch die Revanche für die Vorrundenniederlage an: Nach sieben Siegen zum Start bedeutete das 0:1 die erste von bislang drei Saisonniederlagen für den VfB. Die Aschheimer um ihrem Trainer Thomas Seethaler kämpfen noch um den Klassenerhalt, jeder Zähler zählt auch für sie. Drei Punkte Differenz weist der FC Aschheim zu den Relegationsrängen auf, ein knappes Polster also. (Christian Scharl)