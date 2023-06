„Cleverere Mannschaft ist weiter“: FCD-Coach Baumgartl sieht VfB als verdienten Sieger

Der VfB setzt sich durch und kann jetzt gegen den direkten Ligakonkurrenten die Klasse halten. © Stefan Rossmann

VfB Forstinning kämpft sich mit einem 1:0-Heimsieg gegen den FC Dingolfing in die Finalrunde der Relegation. Dort kommt es zum Duell mit ASV Dachau.

Forstinning – Der VfB Forstinning hat den Einzug in die zweite und finale Runde der Landesligarelegation geschafft. Im Rückspiel siegten die Forstinninger mit 1:0 gegen den niederbayerischen Vertreter FC Dingolfing, nachdem der Landkreisvertreter bereits das Hinspiel mit 2:1 Toren für sich entschieden hatte. Die Gäste steckten zu keinem Zeitpunkt auf, müssen aber im zweiten Jahr in Folge den in der Relegation verpassten Aufstieg in die Landesliga verkraften.

„Über die gesamten 180 Minuten gesehen hat sich die cleverere Mannschaft durchgesetzt“, konstatierte Dingolfings scheidender Trainer Florian Baumgartl nach seiner letzten Partie für die Blau-Weißen. Auch in Forstinning feierten die Zuseher wie schon im Hinspiel ein Fußballfest. 533 zahlende Zuseher sorgten für eine tolle Atmosphäre, vor allem die schon frühzeitig mit zwei Bussen angereisten Dingolfinger Fans machten mächtig und stimmgewaltig Stimmung.

Hirt köpft zur Führung, Heidfeld pariert Strafstoß

Beide Mannschaften setzten bis auf jeweils eine Position auf dieselbe Startformation wie im Hinspiel, der Gast kam dabei zunächst besser ins Spiel. Ein abgefälschter Distanzversuch rutschte um den Pfosten, der anschließende Eckball verpuffte. Doch mit der ersten Strafraumaktion dämpfte der VfB Forstinning die Gästegesänge.

Mathias Hirt köpfte, fast überflüssig zu erwähnen, einen schön in den Fünfmeterraum gezogenen Eckball von Kenan Numanovic zum 1:0 ein. Wie bereits im Hinspiel hätte Dingolfing die frühe VfB-Führung wieder durch Rinos Bajraktari egalisieren können. Auf der linken Seite fand sich der Offensivakteur fein frei gespielt vor dem Forstinninger Tor, doch VfB-Schlussmann Michael Heidfeld machte die kurze Ecke zu und provozierte damit einem Fehlversuch. In der Folgezeit nahm sich der Spielfluss eine Auszeit, ehe Mohamed Al Hosaini Gästekeeper Boodan Hodoroaba aus 17 Metern prüfte (35.).

Der VfB kontrollierte nun ohne zu glänzen das Geschehen. Im zweiten Abschnitt sorgte schließlich eine Szene für den endgültigen Steckerzieher für die schwungvoll aus der Kabine gekommenen Dingolfinger. Nach einem Foulspiel an ihm selbst scheiterte Rinos Bajraktari mit einem halbhoch getretenen Strafstoß am lang gestreckten Michael Heidfeld (52.).

Als dann auch noch kurz darauf Einwechselakteur Lukas Hochstetter wiederum an Heidfeld scheiterte, steuerte die Partie endgültig, trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten, auf einen VfB-Sieg zu. Der VfB Forstinning tritt nun in der Finalrunde am kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr zuhause im Hinspiel gegen Ligakonkurrent ASV Dachau an. (arl)