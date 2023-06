Forstinning verschafft sich gute Ausgangslage für Rückspiel gegen Dingolfing

Teilen

Die VfB-Spieler zeigten eine zufriedenstellende Leistung. © Christian Riedel

Forstinning startet mit einem Sieg in die Landesliga-Relegation. Am Sonntag empfängt der VfB die niederbayerischen Dingolfinger zum Rückspiel.

Forstinning – Der erste Akt ist vollbracht. Beim niederbayerischen Bezirksligisten FC Dingolfing siegte der Landesligist VfB Forstinning mit einer soliden Leistung 2:1 und befindet sich nun in einer guten Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag um 16 Uhr im heimischen Sportpark. Bei einer tollen Stadionatmosphäre hielt der VfB dem Druck des Bezirksoberligisten stand und kontrollierte die Begegnung mit zunehmender Spieldauer.

Allerdings besaßen auch die Dingolfinger ihre Momente, vor allem vor dem Seitenwechsel verzeichnete die Mannschaft von Trainer Florian Baumgartl einige Möglichkeiten. „Forstinning war kaltschnäuziger vor dem Tor“, lobte Baumgartl die Abschlussqualität des VfB. Allerdings weiß der Trainer auch: „Das Ergebnis lässt die Tür noch einen Spalt für uns offen, auch wenn es Sonntag definitiv sehr schwer werden wird.“ Ein einziger FCD-Treffer und das Patt wäre wieder erreicht.

Baumgartl wird seine Zelte beim FC Dingolfing nach vier erfolgreichen Jahren abbrechen, eventuell ist es also seine letzte Partie. Beim VfB Forstinning werden wie im Hinspiel Abteilungsleiter Thomas Herndl und die Kapitäne Korbinian Hollerieth, Mathias Hirt sowie Ivan Bacak die Mannschaft betreuen, nachdem Ivica Coric und Hizir Tasci im nicht mehr verschiebbaren Urlaub weilen.

Hinspiel-Leistung macht dem VfB und Herndl Mut

Herndl zeigte sich durchaus zufrieden mit der Vorstellung in Niederbayern. Nach den Enttäuschungen zuletzt also eine Kehrtwende, die hoffentlich zum Klassenerhalt führt. Sollte die Runde gegen Dingolfing überstanden werden, wartet nächste Woche in der zweiten Runde der ASV Dachau oder die DJK Vornbach auf den VfB.

Von Seiten des VfB noch einige organisatorische Hinweise: Aufgrund der Vorgaben des Bayerischen Fußball-Verbandes muss der Verein am Eingang die gekauften Eintrittskarten noch einmal extra entwerten. Hierzu die Bitte um rechtzeitiges Erscheinen zur Entzerrung der Besucherströme.

Der VfB erwartet zwar keinen Andrang wie beim Hinspiel, als 762 zahlende und bestimmt über 200 Kinder und Jugendliche für eine annähernd vierstellige Kulisse sorgten. Jedoch haben sich allein aus Dingolfing schon zwei Busse angekündigt und vielleicht finden sich auch einige Fußballfreunde außerhalb Forstinnings zu der interessanten Partie ein. Die Parkplätze sind hierzu ausgewiesen, entsprechende Hinweise vor Ort zu beachten. Dauerkarten haben für die Partie keine Gültigkeit, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kommen kostenfrei ins Stadion. (arl)