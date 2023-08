VfB-Coach Hahn blickt zuversichtlich auf die Landesliga-Saison: „Sind deutlich eingespielter“

Heimspiel gegen Garmisch, dann drei Härtetests

Der VfB Forstinning empfängt in der Landesliga Südost den Liga-Rückkehrer und nächste Unbekannte 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Forstinning – Der Kalender zeigt Mitte August an und bereits das vierte Heimspiel für den VfB Forstinning in der Landesliga Südost: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen macht am heutigen Samstag Station im Forstinninger Sportpark. Anstoß ist um 14 Uhr und damit wartet schon wieder ein Verein ohne jedwede Spielhistorie gegen den VfB. Nachdem dies im vergangenen Debütjahr in der Landesliga praktisch die Regel darstellte, sind in diesem Jahr die Auf- und Absteiger erstmalige Kontrahenten für den VfB Forstinning.

In diese Gruppe reiht sich auch der Verein aus dem Werdenfelser Land ein. Als Meister der Bezirksliga Süd schaffte der FC nach dem Abstieg 2022 postwendend die Rückkehr in die Landesliga. „Das Jahr hat uns eigentlich ganz gut getan“, konnte sich Garmisch-Partenkirchens Sportlicher Leiter Arne Abl noch einen Positivfaktor aus dem Bezirksligajahr für seinen junge Truppe herausziehen.

„Die Mannschaft setzt meine Vorgaben immer besser um.“

Nicht ganz zufrieden zeigte sich der Funktionär aber über die bisherige Saisonausbeute, trotz der passabel erscheinenden acht Zähler aus den sechs Partien: „Insgesamt wäre mehr möglich gewesen. Gegen Grünwald müssen wir einen Punkt holen und in Pullach drei.“ Erreicht hat die Mannschaft von Trainer Florian Heringer in besagten Begegnungen lediglich einen Zähler, beim 2:2 gegen Pullach.

Aber schon daraus leitet sich eine gewisse Spielstärke ab, denn Pullach und Grünwald zählen als Tabellendritter und Spitzenreiter momentan zu den besten Teams der Landesliga.

Drei Startelfwechsel beim VfB

Und genau diese drei Konkurrenten hat nun der VfB Forstinning vor der Brust. Nach der Heimaufgabe gegen Garmisch-Partenkirchen folgen zwei Auswärtsspiele in Folge, eben in Grünwald und Pullach. Echte und wohl auch richtungsweisende Härtetests für den VfB, nachdem in den ersten Saisonspielen vor allem Gegner aus dem unteren Tabellendrittel bespielt wurden.

VfB-Trainer Florian Hahn lobte im Nachgang den Auftritt seiner Truppe beim 1:1-Remis in Kastl. „Wir sind jetzt deutlich eingespielter, deutlich kompakter. Die Mannschaft setzt meine Vorgaben immer besser um.“ Deshalb sei der Punkt auch sehr verdient gewesen. Leider trübte die rote Karte für Abwehrchef Nico Weismor die Freude über den Auswärtspunkt etwas ein, zudem muss Hahn durch die Urlaube von Felix Meier und Ante Basic drei Startelfplätze neu besetzen. (Christian Scharl)