Forstinninger Testspieldoppelpack: Heute in Geisling, Sonntag gegen Haidhausen

Teilen

Zwei Testspiele in drei Tagen für die Jungs vom VfB Forstinning. © Sven Leifer/FuPa

Gleich mit einem Doppelpack beginnt der VfB Forstinning seine Testspiele an diesem Wochenende.

Forstinning – Heute tritt der Fußball-Landesligist zu einem interessanten Vergleich beim Erdinger Bezirksligisten FC Langengeisling, der der Gruppe Nord zugeteilt wurde, um 18.30 Uhr an.

Und am Sonntag, 2. Juli, folgt um 16 Uhr gleich der nächste Test auf heimischem Feld gegen die SpVgg 1906 Haidhausen. Die Münchner klopften jüngst an die Landesliga an, scheiterten aber in der Aufstiegsrelegation am SV Mering. Zum Treffpunkt bittet Neutrainer Florian Hahn am Sonntag aber bereits um 12 Uhr. Nach einem gemeinsamen Mittagessen folgt eine längere Taktikbesprechung mit dem Kader.

Zumindest dem verfügbaren Teil, denn einige urlaubs- und berufsbedingte Absenzen lassen die Optionen für Hahn schrumpfen. Zum Auftakttraining am vergangenen Dienstag erschien noch der komplette Kader inklusive einiger nach Verletzungen noch an die Mannschaft heranzuführende Akteure.

Florian Hahn wird als Nachfolger von Forstinnings langjährigem Erfolgstrainer Ivica Coric sicher auch neue Wege beschreiten, auch wenn zunächst einmal das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund steht. (Christian Scharl)