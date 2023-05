„Grausamer als grausam“ – Letzte Aktion des Spiels schickt VfB Forstinning in die Relegation

Der VfB muss im letzten Moment doch noch in die Releagtion. © Christian Riedel

VfB Forstinning rutscht durch eine 1:2-Niederlage in Schwaig in die Abstiegsrunde der Landesliga. Dabei sah es lange nach dem Klassenerhalt aus.

Schwaig/Forstinning – „Unfassbar. Einfach unfassbar.“ Forstinnings Vorstand Arnold Schmidt versuchte das soeben Gesehene und Geschehene in Worte zu kleiden. Aber: Es gelang ihm schlicht nicht. Durch einen Treffer in der Nachspielzeit der letzten regulären Saisonpartie unterlag der VfB Forstinning dem FC Sportfreunde Schwaig mit 1:2 Toren und stürzte so erstmalig auf einen Relegationsrang ab. Nicht der geschickteste Zeitpunkt.

Nun kämpft der VfB mit dem FC Dingolfing, der DJK Vornbach und dem ASV Dachau um einen freien Platz in der Landesliga. Der Auftakt des Relegationsmarathons findet kommenden Donnerstag um 18.30 Uhr bei Bezirksligist FC Dingolfing statt.

Dabei war auf der Schwaiger Anlage für einen tollen Saisonausstand alles angerichtet: An die 500 Fans fanden sich bei freiem Eintritt ein, Einlaufkinder und Verpflegungsstationen sorgten für einen passenden Rahmen. Vor dem Anpfiff verabschiedete der FC Schwaig einige Akteure und den Co-Trainer Florian Fink, ehe die Heimelf in den ersten Spielminuten zielstrebiger als Forstinning wirkte.

Ein abgefälschter Schuss von Vincent Sommer hätte beinahe den Weg ins VfB-Netz gefunden. Aber nach dieser Startphase agierte die Mannschaft von Trainer Ivica Coric mutiger und eroberte sich mehr Spielanteile. Und besaß mehrfach exzellente Möglichkeiten für die Führung: Ivan Bacak brachte das Spielgerät aus kurzer Distanz nach einer Rechtsflanke aufs kurze Eck, doch Schwaigs Schlussmann Franz Hornof parierte mit einem unglaublichen Reflex.

Forstinning blieb am Drücker, sorgte immer wieder für Alarm im Schwaiger Strafraum. Antonijo Prgomets Versuch vom Strafraumeck verfehlte knapp, ein weiterer Abschluss von Bacak in sehr guter Position geriet zu schwach. Praktisch mit dem Pausenpfiff verpasste Dimitar Kirchev den Ball um Haaresbreite nach einer Linksflanke von Kenan Numanovic.

Im zweiten Durchgang sollte Forstinning dann endlich den Lohn für seine Mühen einfahren. Bacak vergab noch schön freigespielt einen Hochkaräter, ehe ein durch Leon Roth verursachter Handelfmeter zum 0:1 führte. Prgomet scheiterte mit seinem nicht perfekt getretenen Strafstoß zwar an Hornof, der Nachschuss landete aber im Netz. Riesenjubel auf der Forstinninger Seite, ein Punkt hätte sicher zum Klassenerhalt gereicht.

VfB verspielt seine Führung in der letzten Viertelstunde – verpasst damit den sicheren Klassenerhalt

„Wir hätten uns dann über ein 0:2 nicht beschweren dürfen“, erklärte Schwaigs Spielertrainer Benjamin Held nach der Partie. Doch trotz bester Chancen für Kirchev und Einwechselspieler Mohamed Al Hosaini wollte es nicht fallen. Dann nahm das Unglück seinen Lauf. In der 80. Minute verursachte Forstinning einen unnötigen Strafstoß, den Raffael Ascher mit seinem 29. Saisontreffer zum 1:1 nutzte.

„Danach hatten wir das Momentum auf unserer Seite“, sah auch FC-Abteilungsleiter Wolfgang Lang hier den Knackpunkt. Die Heimelf bekam die zweite Luft und sorgte in der 92. Spielminute für lähmendes Entsetzen bei den Gästen: Nach einem Einwurf fand die Ablage Max Hellinger, der nach halbjähriger Verletzungspause den VfB ins Tal der Tränen schickte. „Die letzte Aktion darf nicht passieren, das ist grausamer als grausam“, beklagte auch Kapitän Korbinian Hollerieth den VfB-Albtraum. Nun folgt die Relegation. (arl)