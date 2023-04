Neuling braucht Nervenberuhigung: VfB Forstinning nach fünf sieglosen Partien in Ampfing gefordert

Coach Coric sucht die Vorrunden-Konstanz des VfB. © SRO EBERSBERG

Für den VfB Forstinning beginnen nun die wichtigsten Wochen des Jahres in der Landesliga. Bislang bestritt der Neuling die Saison erstaunlich konstant und kam auch trotz einiger Ergebnisdellen in der Vorrunde zu keinem Zeitpunkt in die Nähe der Abstiegsränge. Dies kann sich nun ändern.

Forstinning – Gerade einmal vier Zähler beträgt die Distanz nach fünf Partien ohne Sieg noch zu den Relegationsrängen. „Ich habe es schon vor ein paar Wochen geahnt und mich nicht von unserem Tabellenplatz täuschen lassen“, erkennt Trainer Ivica Coric den Ernst der Lage trotz Tabellenrang sechs.

Bis auf das abgeschlagene Schlusslicht Brunnthal und dem Tabellenführer Bruckmühl befinden sich alle Vereine in einem engen Punktekorridor, der für die Schlussphase der Saison enorme Spannung und noch mögliche, großflächige Verschiebungen verspricht.

Heute Abend tritt der VfB Forstinning in der Englischen Woche um 18.30 Uhr beim TSV Ampfing an (Sportanlage Isenstadion, Am Wuhr 20) und kann vielleicht zur Nervenberuhigung mit einem Punktgewinn beitragen. Auch der TSV Ampfing schwächelte nach der Winterpause. Gerade einen Sieg gegen Brunnthal brachten die Ampfinger zustande und rutschten in der Tabelle auf den fünften Rang ab.

Nach der Winterpause schien der mit einigen Neuzugängen verbreiterte Kader tief genug beim VfB zu sein. Einige verletzte, gesperrte und absente Spieler später, stellt sich die Situation gänzlich anders dar. Kapitän Korbinian Hollerieth muss nach seiner Gesichtsverletzung noch ein paar Tage warten, Markus Müller fehlt mit seiner Rotsperre noch zwei weitere Spiele. Neu auf der Liste der Ausfälle befindet sich Dimitar Kirchev mit einer Leistenverletzung, zudem ist Ivan Bacak beruflich verhindert.

Eventuell kehrt dafür Ivan Sadric in den Forstinninger Kader zurück. „Aber er hat wochenlang nicht gespielt“, schränkt Ivica Coric dessen Einsatzfähigkeit ein. In der Vorrunde siegte der VfB Forstinning in seinem Heimdebüt in der Landesliga Südost gegen Ampfing mit 3:2, durch Treffer von Dominik Damjanovic, Ivan Bacak und Mohamed Al Hosaini. (arl)