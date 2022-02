„Topfit und hungrig“: VfB Forstinning holt fünf Neue

Den Schlussspurt schon im Blick: VfB-Abteilungsleiter Thomas Herndl. © sro

Der VfB Forstinning ist Tabellenführer - und will das auch am Ende der Landesliga-Saison sein. Fünf Neuzugänge sollen helfen, damit die Puste ja nicht ausgeht.

Forstinning – Das Bild vom gehetzten, sich ängstlich umblickenden Marathonläufer auf der Zielgeraden, will sich Thomas Herndl noch nicht einmal schemenhaft vorstellen. So zielstrebig, mitunter sogar leichtfüßig, wie der VfB Forstinning die erste Hälfte seines „Landesliga-Anlaufs“ abgespult hat, muss der Abteilungsleiter mit Blick auf die zweite Hälfte eigentlich keinen unerwarteten Einbruch beim Ligaprimus befürchten.

„Da ist nix mit Sich-ins-Ziel-schleppen! Die Jungs sind topfit und hungrig zum Trainingsauftakt vergangenen Sonntag erschienen und freuen sich auf die restlichen elf Spiele. Ich kann da keinen Abriss der Motivation feststellen“, meinte Herndl.

Bevor der VfB in der Bezirksliga Ost mit dem richtungsweisenden Auswärtsspiel gegen Verfolger Freilassing am Samstag, 12. März, die nächste Tempoverschärfung im Meisterrennen zünden kann, stehen sieben Vorbereitungspartien auf dem Programm. Los ging es gestern bei der SpVgg Haidhausen (BL Süd/2:2). Es war eine erste Möglichkeit für Trainer Ivica Coric, seine fünf Winter-Neuzugänge unter Wettkampfbedingungen zu testen. Wobei die Zwillingsbrüder Abdullah und Emin Aynaci (25) bereits drei Bezirksliga-Spielzeiten (2016-19) das VfB-Trikot getragen haben und daher von Herndl vielmehr als „Rückkehrer von ihrem Heimatverein FC Stern“ begrüßt werden. Ähnliches gelte für Philip Owczarek (20), der von der JFG Salzburg ausgebildet wurde und anschließend laut Herndl „etwas unglücklich“ versuchte, bei Heilbrunn und Töging „in der Landesliga Fuß zu fassen“.

Wie Owczarek passt auch Mario Schmidt (19) von Kreisklassist TSV Isen in ein separates Beuteschema, das die Forstinninger seit zwei Transferperioden besonders forcieren und der Kategorie „Zukunftspotenzial aus regionalem Anbau“ zugeordnet werden kann.

Zusätzlich zu diesem Mittelfeld-Quartett schloss sich zuletzt auch David Kamm, langjähriger Kapitän von Kreisligist FC Rot-Weiß Oberföhring, dem VfB an. „Ein sehr interessanter, weil physiognomisch ganz anderer Spielertyp, der uns im Sturmzentrum stärker macht“, zeigt sich Herndl von den ersten, treffsicheren Trainingseindrücken des 26-jährigen Kreisliga-Knipsers (13 Tore in 15 Spielen) begeistert. Kann Kamm sich schnell ans Bezirksliga-Niveau anpassen, so Herndls verhaltene Hoffnung, könnte er dem VfB als „Wandspieler“ in der Offensive zu einem stressfreien Zieleinlauf verhelfen. J. BETZL

Winterfahrplan VfB:

Samstag, 12. Februar, 14 Uhr: FSV Pfaffenhofen (H); Dienstag, 15. Februar, 19.30 Uhr: Kirchheimer SC (H); Samstag, 19. Februar, 14 Uhr: SV Bad Heilbrunn (H); Samstag, 26. Februar, 14 Uhr: BC Attaching (H); Dienstag, 1. März, 19.30 Uhr: FC Langengeisling (H); Samstag, 5. März, 13 Uhr: FC Schwabing-M. (H).