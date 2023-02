VfB Forstinning: Coric-Donnerwetter nach Pleite gegen Singen – Belek-Abschluss am Montag

Schal- und Wimpeltausch: Vor dem ersten Testspiel überreichte Kapitän Nico Weismor einen VfB-Schal an sein Pendant Veysel Kayantas vom Türkischen SV Singen. Foto: arl © arl

„Merhaba“ grüßt Fußball-Landesligist VfB Forstinning nach Bayern: Drei fordernde Trainingstage liegen bereits hinter der Mannschaft von Trainer Ivica Coric im türkischen Belek.

Forstinning/Belek – Nachdem die Spieler schon in den Tagen vor dem Abflug mit zwei Spielen und zwei weiteren Einheiten physisch schwer gefordert worden waren, dosierte Coric vor Ort das Programm etwas und gab seinen Schützlingen am Samstagnachmittag frei.

Am Freitagabend hatte der VfB-Coach nach der mit einer 2:3-Niederlage unbefriedigend verlaufenen Testpartie gegen den Türkischen SV Singen noch in einer Mannschaftsbesprechung vorhandene Defizite durchaus deutlich angesprochen. Seine Kritik nahmen sich die Spieler augenscheinlich zu Herzen. Die darauffolgende Samstagseinheit fand auch die Zustimmung des Trainers.

Erstmals auf dem Trainingsplatz stand am Sonntag dann mit Luka Topic ein Trainingslager-Nachzügler. Der Winterneuzugang, der zusammen mit seinem Schwager Ante Basic vom SV Neuperlach zum VfB Forstinning gewechselt war, musste zuvor noch universitären Verpflichtungen nachkommen und reiste alleine am Samstag nach. Der baumlange, aber dennoch sehr bewegliche Defensivakteur, dürfte für den VfB sicher eine Verstärkung darstellen.

Am gestrigen Sonntag bestritten die Landesliga-Kicker zwei intensive Einheiten auf dem zum Hotel gehörigen, etwa zehn Kilometer entfernten Fußballgelände mit sieben, äußerst gepflegten Plätzen. Daran angrenzend befinden sich etwa 30 Plätze von weiteren Hotelgruppen, die Armada an Flutlichtpfosten weist den Weg in schweißtreibendes Gelände, das überaus international besetzt ist. Beispielsweise fand parallel zu einer VfB-Einheit eine Partie zwischen einer kasachischen und einer ukrainischen Erstligamannschaft statt.

Zum Abschluss des Trainingslagers am Montag steht noch eine weitere Testpartie gegen den fränkischen Bezirksligisten SC Germania Nürnberg an, ehe am Faschingsdienstag der Rückflug nach München geht. (arl)