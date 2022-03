VfB Forstinning II: Coach Stiegler verliert den Optimismus - drei Spieler fallen mit Corona aus

Michael Stiegler, Trainer des VfB-Forstinning II. © FuPa

Nicht mehr ganz so optimistisch wie in den Tagen davor klang Forstinnings Trainer Michael Stiegler am Donnerstag nach dem Abschlusstraining

Forstinning - Vor dem Wiederstart der Forstinninger Zweiten gegen den SV Zamdorf am Samstag um 16 Uhr im heimischen Sportpark änderte sich die Stimmung bei Trainer Michael Stiegler. Nachdem der Trainer sich zuletzt hocherfreut über die zurückgekehrten Rekonvaleszenten sowie die erzielten Testergebnisse zeigte, fallen nun für den Auftakt zur Aufholjagd drei Akteure coronabedingt aus, ein weiterer kann nach überstandener Infektion noch nicht wieder eingreifen.

Damit verschlechtern sich natürlich die Vorzeichen, zudem ist der Gast aus Zamdorf ein aufstiegsambitioniertes Großkaliber. In der Vorrunde unterlag der VfB II in Zamdorf recht deutlich mit 0:4, jetzt sieht Stiegler sein Team trotz der Ausfälle nicht ganz chancenlos. Einige Akteure aus der zweiten Reihe bei der Ersten werden wohl aushelfen, um einerseits Spielpraxis zu sammeln und andererseits der Zweiten beim Dreipunktevorhaben zu helfen. (arl)