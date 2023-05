VfB Forstinning II triumphiert – Parsdorf und Grafing trennen sich unentschieden

VfB-Trainer Hubert Schunk sah eine großartige Leistung seiner Mannschaft. © Christian Riedel

Der VfB Forstinning sichert sich gegen TSV Poing wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. TSV Grafing schafft nur ein Unentschieden gegen FC Parsdorf.

TSV Poing – VfB Forstinning II 1:4

Nicht locker lässt der VfB Forstinning II im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga. Mit dem auch nach Meinung von Poings Pressewart Florian Muck „völlig verdienten“ 4:1-Erfolg bleibt die Landesliga-Reserve des VfB in der Kreisklasse 6 in aussichtsreicher Position. Am kommenden Samstag empfängt die Elf von Trainer Hubert Schunk nun den Tabellenzweiten TSV Grasbrunn und könnte durch einen Sieg auf den zweiten Rang springen.

Anfangs hielt Gastgeber Poing gut mit. „Aber insgesamt war es zu wenig Gegenwehr“, monierte auch Muck die Vorstellung der bereits sicher geretteten Poinger. Für den VfB trafen Florian Augscheller (32.), Lukas Hensel (47.) sowie Kilian Dirscherl mit einem Doppelpack (60. + 85.). Poings Ehrentreffer erzielte kurz vor dem Abpfiff noch Merlin Kraus (90.). (arl)

TSV Poing: Antelmann, Frühholz, Feichtmeyer, Schwarz, Simicevic, Bobaj Fl. + P. + G., Simeth, Bode, Hering, Heinsch, Kraus, Siebert.

VfB Forstinning II: Weiß, Grasser St. + M., Süßmeier, Baer V., Dirscherl K. + J., Pradl, Harecker, Vehapi, Hensel, Ausgscheller, Brummer, Eisenreich, L. Kistler.

FC Parsdorf – TSV Grafing 1:1

„Wir waren gut im Spiel, aber Grafing hat mit einem schnellen Spielzug das 1:0 (Anm. d. Red.: Tim Geissler/28.) gemacht“, sagte Parsdorfs Pressewart Peter Rauch. Doch die Gastgeber hielten dagegen und luchsten dem Aufstiegskandidaten noch einen Zähler ab. „In der zweiten Halbzeit waren wir besser im Spiel und Grafing hat vor allem verwaltet. Wir konnten dann mit ein wenig Glück das Ausgleichstor erzielen“, freute sich Rauch über das 1:1 (71.). Einen Freistoß von Patrick Held verlängerte TSV-Abwehrspieler Bernhard Hilger ins eigene Netz. (pso)

Parsdorf: Huber, Hrase, Rauch, Darmoro, Moser, Dausch, P. + O. Held, S. + T. Schuster, Hinteregger; Pfänder, Klepsch.

Grafing: Pfeifer, Hertlein, Gebele, Ladner, Oswald, Hilger, Geissler, Saißrainer, Keller, Urban, Brauckmann; Bauer, Faßrainer, Keller.