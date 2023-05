„Umso schöner, dass es noch gereicht hat“: Hubert Schunk über den Saisonendspurt des VfB II

Lange blieb es ein torloses Spiel zwischen Forstinning und Steinhöring, doch dann kam die 88. Minute. © sro

Die zweite Mannschaft von Forstinning konnte sich mit einem späten Treffer drei Punkte sichern. Nun spielt der VfB II in der Relegation zur Kreisliga.

VfB Forstinning II – TSV Steinhöring 1:0

Keine Rücksicht auf Zuseher mit angeschlagenem Nervenkostüm nimmt momentan die Reservemannschaft des VfB Forstinning. Einen Tag nach dem Drama rund ums Landesligateam sicherte sich der zweite VfB-Anzug durch einen ganz späten Treffer von Jonas Dirscherl den zweiten Rang vor dem punktgleichen TSV Grasbrunn aufgrund des gewonnenen Direktvergleichs und nimmt nun ein Jahr nach dem Abstieg die Kreisliga-Rückkehr in der Relegation wieder ins Visier.

Nachdem Forstinning II durch eine Schwächephase in der Vorrunde eigentlich schon den Anschluss an die Spitze verloren hatte, reichte eine bärenstarke Rückrunde doch noch für den Klimmzug auf den zweiten Rang. Bereits morgen tritt die Mannschaft von Trainer Hubert Schunk um 18.45 Uhr bei N.K. Hajduk in München (BSA Heinrich-Wieland-Str. 100) an, am Samstag folgt in Forstinning um 16 Uhr das Rückspiel. Der Sieger aus diesem Vergleich spielt kommende Saison in der Kreisliga.

Eins ist gewiss: Drama kann der VfB. Forstinning II siegte nun im dritten Heimspiel in Folge mit einem Treffer kurz vor dem Spielende und hielt sich dadurch im Rennen. „Umso schöner, dass es noch gereicht hat“, freute sich Hubert Schunk über den Etappensieg. Dabei benötigte die Heimelf aber eine lange Anlaufzeit. „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe“, analysierte der VfB-Coach.

Nach dem Seitenwechsel wurde sein Team stärker, blieb zunächst aber ohne Fortune im Torabschluss. Zwei dicke Chancen vergaben die VfBler, Jonas Dirscherl traf nur den Pfosten. Doch die Erlösung folgte in der 88. Minute: Nach einem Eckball von Kilian Dirscherl klärte Steinhörings Torhüter Simon Gebhard nicht entscheidend und Jonas Dirscherl drückte das Leder über die Torlinie zum 1:0-Sieg für den VfB Forstinning II. „Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg verdient,“ erklärte der VfB-Trainer. (arl)

VfB Forstinning II: Weiß, Grasser St., Süßmeier, Grasser M., Baer V., Dirscherl K. + J., Hensel, Pradl, Eisenreich, Augscheller, Brummer, Ehlich, Kistler J.

TSV Steinhöring: Gebhard, Lang L. + S., Bacak, Redl B. + J., Mader, Riedel, Klümper, Lopez, Lechner, Kramlinger, Asböck, Friedl.