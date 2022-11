„Der VfB steht auch zu Recht da oben“: Forstinning mit Personalsorgen gegen Kirchheimer SC

Teilen

Zur ersten Rückrundenpartie empfängt der VfB Forstinning am Samstag um 15 Uhr den Kirchheimer SC. Die Hinrundenpartie und damit das allererste Landesligaspiel in der Forstinninger Vereinsgeschichte endete mit einem 2:1-Erfolg für den VfB, die folgende, mit dem vierten Rang beschlossene Vorrunde darf durchaus als Erfolgsgeschichte betrachtet werden.

Forstinning – Ein kleiner Erfolgsfaktor: Der VfB kann kein Unentschieden. Diese statistische Anomalität begleitet Forstinning bereits seit über zwei Jahren. Am 28. September 2020 endete letztmalig eine Punktspielpartie des jetzigen Landesligisten mit einer Punkteteilung, 1:1 lautete das Endergebnis der damaligen Bezirksligapartie gegen den ESV Freilassing. Danach folgten bis zum Sommer 2021 pandemiebedingt nur mehr zwei weitere Punktpartien. In der Aufstiegssaison 21/22 folgte ebenso wie in der kompletten Hinrunde der jetzigen Saison abermalig kein einziges Remis. Ergibt in der Summe Guinnesbuch-verdächtige 49 Begegnungen in Folge ohne Remis.

Gegen den Kirchheimer SC könnte nun das 50. Jubiläum folgen. „Das war mir schon bewusst, dass wir lange kein Unentschieden mehr gespielt haben“, kommentiert VfB-Trainer Ivica Coric diese Serie. „Auch wenn es mir natürlich lieber wäre, wenn wir bei Rückständen mal ausgeglichen hätten.“ In der Vorrunde konnte der VfB lediglich einen Rückstand in Holzkirchen noch zu einem Sieg wenden, ansonsten mündeten alle Spiele nach einer Führung für den Kontrahenten auch in Niederlagen.

Auch angesichts von zwölf Spielen in der Vorrunde mit einem Schlussergebnis mit gerade einem Tor Differenz, mutet das Fehlen jeglicher Punkteteilungen schon kurios an. Für die prestigeträchtige Partie gegen seinen ehemaligen Verein aus Kirchheim vermeldet Coric einige Personalaktualisierungen. Ivan Bacak kehrt nach über drei Monaten nach seiner gegen Landshut erlittenen Verletzung wieder in den Kader zurück. „Ivan hat jetzt einige Trainings durchgezogen. Er ist aber natürlich noch nicht bei einhundert Prozent“, stuft Coric den Routinier noch nicht als komplett einsatzfähig ein. Vielleicht reicht die Fitness aber für einen Kurzeinsatz.

„Aber die Personaldecke wird immer dünner. Wir sind um jeden Mann froh.“ Für die Abwehr fällt nämlich abermals Mathias Hirt aus, bei Dimitar Kirchev steht nach einer Trainingsblessur noch ein Fragezeichen hinter seiner Einsatzfähigkeit.

Beim Kontrahenten aus Kirchheim zeigt sich Trainer Steven Toy auch recht angetan von den eigenen Vorrundenergebnissen. „In der letzten Saison waren wir nach der Vorrunde Letzter. Jetzt läuft es befriedigend bis gut.“ Forstinning stuft Toy als vor allem in der Abwehr sehr disziplinierte Mannschaft ein. „Der VfB steht auch zu Recht da oben.“