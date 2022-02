„Zu grün, zu hudelig“: VfB Forstinning gibt Zwei-Tore-Führung gegen Landesligisten aus der Hand

Trotz 2:0-Führung unterlag der VfB Forstinning dem Landesligisten Kirchheimer SC. © FuPa/Christian Riedel

Der VfB Forstinning unterliegt dem Kirchheimer SC im Testspiel mit 2:3. Trotz des vergebenen Zwei-Tore-Vorsprungs ist Co-Trainer Hizir Tasci zufrieden.

Forstinning – Eine halbe Stunde lang hatte Fußball-Landesligist Kirchheim Mühe, im Testspiel bei (Noch-) Bezirksligist VfB Forstinning anzukommen. Körperlich wie mental. „Schon mit dem Anstoß haben wir sie übertölpelt“, freute sich Hizir Tasci, Co-Trainer des VfB, über die Blitz-Führung durch Bakary Touray. Abdelilah Erraji erhöhte auf 2:0 (21.), „und wir hätten sicher noch das dritte und vierte Tor machen müssen“, so Tasci. „Dafür waren wir aber vielleicht noch zu grün, zu hudelig und nicht klar genug im Abschluss.“

„Wir hätten sicher noch das dritte und vierte Tor machen müssen.“

Der aktuell noch vorhandene Liga- und Qualitätsunterschied habe sich offenbart, als die Gäste per Elfmeter Zugang zum Spiel fanden (1:2/21.). Nach fünf Trainingseinheiten und zwei Spielen binnen zehn Tagen, beobachtete Tasci nun den zunehmenden Kräfteverschleiß in VfB-Reihen, bei gleichzeitig ansteigendem Druck auf die verletzungsgebeutelte Abwehrreihe. Doppeltorschütze Peter Schmöller (55.) und Spielertrainer Fabian Löns (81.) drehten die Partie zu KSC-Gunsten letztlich in ein 2:3. „Nach der Pause waren wir richtig gefordert und sind teilweise im Baz gestanden“, freute sich Tasci trotzdem über einen „guten Test gegen einen Landesligisten, der ein, zwei Schritte in der Vorbereitung weiter ist als wir“. bj

VfB: Hierl, Hirt, Kirchev, Hollerieth, A.Aynaci, Touray, Schmidt, Sillah, Erraji, Al Hosaini, Trabelsi; Mutlu, E.Aynaci, Dirscherl, Kamm.