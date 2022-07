VfB Forstinning: Premiere und Ehre am ersten Spieltag

Forstinning gastiert in Kirchheim

Der VfB Forstinning bestreitet den Saisonauftakt gegen Kirchheimer SC. Auf beiden Seiten herrscht Euphorie für den Saisonstart.

Forstinning – Heute Abend betritt der VfB Forstinning um 19 Uhr absolutes Neuland. „Es ist ein historisches Spiel für den VfB, „das erste in der Landesliga“, ist sich auch Trainer Ivica Coric der Bedeutung dieser Fußballpartie bewusst. Nach dem Meisterjahr in der Bezirksliga Ost tritt der VfB Forstinning beim Kirchheimer SC zu seinem Debüt in der dritthöchsten bayerischen Spielklasse an.

VfB Forstinning: Jubiläumsspiel am ersten Spieltag

Die Kirchheimer Platzherren bekamen im Rahmen ihres 60. Vereinsjubiläums vom Bayerischen Fußballverband das traditionelle Eröffnungsspiel in der Landesliga Südost zugeteilt und durften sich darüber hinaus sogar den Kontrahenten aussuchen. Die Wahl fiel auf den VfB Forstinning.

Umrahmt wird die Begegnung durch ein um 17.45 Uhr beginnendes Programm, mit Begleitung durch die Musikkapelle Kirchheim, ehe der Bayerische Verband sämtliche Mannschaften der Landesliga Südost, samt Abordnungen, dem Publikum vorstellen wird. Die volle Konzentration der beiden Kontrahenten des Auftaktspiels gilt aber nach einstimmiger Aussage der beiden Trainer Coric und Steven Toy (Kirchheimer SC) natürlich dem Anpfiff um 19 Uhr, den übrigens der 26-jährige Unparteiische Dominik Kappelsberger vom TSV Aßling ausführen wird.

Kirchheimer SC: Fünf Ausfälle - „Haben trotzdem eine gute Mannschaft“

„Wichtig ist, wie wir beim ersten Punktspiel reinkommen,“ fokussiert sich Toy ganz auf die sportliche Seite. Auch in Kirchheim stand die Integration einiger Neuzugänge in der kurzen, laut Toy „ordentlichen“ Sommervorbereitung im Mittelpunkt. Den VfB könne er nur schwer einschätzen. „Aber als Aufstiegsmannschaft wird eine gewisse Euphorie herrschen.“ Mit „Spannung und Freude“ solle seine Mannschaft in die Auftaktbegegnung gehen. Das wünscht sich Coric von seiner Elf ebenso und vielleicht sogar noch einmal eine Steigerung zu den ohnehin äußerst positiv verlaufenen Testpartien. Vier Siege gegen Bezirksligisten und ein Achtungsremis beim Regionalligisten Türkgücü München stehen zu Buche.

Urlaubsbedingt muss der Erfolgstrainer, vor seinem nun schon siebenjährigen Engagement in Forstinning einst auch in Kirchheim tätig, auf vier Kräfte verzichten. Zudem fehlt Neuzugang Soungo Diakite aus beruflichen Gründen. „Einige der fünf hätten gespielt, wir haben aber immer noch eine gute Mannschaft“, ist sich Coric der Konkurrenzfähigkeit seines Teams trotz der Absenzen sicher. „Wir wollen natürlich das bestmögliche herausholen und etwas mitnehmen aus Kirchheim.“

VfB Forstinning: Mit Selbstbewusstsein zum ersten Spiel

Dabei vertraut Coric auch auf das aus der letzten Saison und der Vorbereitung genährte Selbstbewusstsein des Seriensiegers. „Ich hoffe, dass wir den positiven Erfolgsrhythmus beibehalten. Das erste Spiel ist immer schwer einzuschätzen. Wir werden wohl auch ein bisschen Glück brauchen“, sagt der VfB-Trainer und hofft auf Beistand von Fortuna.

Nach der Landesliga-Premiere wartet sogleich eine Englische Woche auf den Aufsteiger. Am kommenden Dienstag empfängt Forstinning den TSV Ampfing zu seinem ersten Heimspiel, ehe am 23. Juli die Reise zum TuS Geretsried ansteht. (Christian Scharl)