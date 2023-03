Pflichtaufgabe für Forstinning im Viertelfinale des Kreispokals

Das Viertelfinale des Herren-Kreispokals wird mit der Partie der SG Markt Schwaben gegen den VfB Forstinning beschlossen.

Markt Schwaben – Der ursprüngliche Termin im November wurde auf Wunsch der Forstinninger auf heute Abend gelegt, Spielbeginn ist um 20 Uhr im Markt Schwabener Sportpark. Der Sieger tritt dann am 25. April gegen den TSV Steinhöring an, das zweite Semifinale bestreiten der TSV Oberpframmern und der SC Baldham-Vaterstetten.

Im Gegensatz zu vielen anderen Landkreisvereinen sieht der VfB Forstinning den Kreispokal als durchaus interessanten Schlüssel zur Qualifikation für den Toto-Pokal an und geht auch diese Aufgabe beim Außenseiter in Markt Schwaben seriös und mit komplettem Kader an. Zuletzt erlitt der VfB in der Landesliga zwar einen Rückschlag mit der 1:2-Niederlage gegen den SV Pullach, alles andere als ein Sieg bei der drei Spielklassen tiefer angesiedelten SG käme aber einer Sensation gleich.

Zudem startete Markt Schwaben eher suboptimal in die Frühjahrsrunde. „Gegen Parsdorf hatten wir eine mangelhafte Chancenverwertung. Steinhöring war abgezockter und hat zu Recht gewonnen. Da hatten wir uns mehr erhofft und erwartet.“ Trainer Michael Hieber ist also bei der Nachbetrachtung alles andere als zufrieden mit dem einen Zähler, freut sich jetzt aber auf die Pokalpartie und das Derby gegen Forstinning.

Auch wenn dies unter komplett anderen Vorzeichen verläuft als in früheren Jahrzehnten. „Die Erwartungshaltung ist natürlich eine andere als in den Ligaspielen, das wird ein interessanter und herausfordernder Test für die Jungs.“ So lange wie möglich die Null halten und dazu eine bessere Chancenverwertung als zuletzt wäre der Spielplan für die Markt Schwabener. „Ich erwarte, dass wir uns so gut wie möglich wehren. Und möglichst viel mitnehmen und die richtigen Schlüsse ziehen aus der Partie“, hofft Hieber auch auf einen Lerneffekt aus dem Pokalviertelfinale. (arl)