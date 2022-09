VfB Forstinning will gegen Brunnthal auch zu Hause wieder siegen

Ihre Heimfestung neu aufbauen wollen Forstinning (rot) und Mustapha Sillah gegen den TSV Brunnthal. Foto: sro © sro

Der VfB Forstinning empfängt am Samstag das Schlusslicht der Landesliga Südost. Auf Wunsch des TSV Brunnthal wurde der Anpfiff auf 13.00 Uhr vorverlegt.

Forstinning – Hochstimmung beim VfB Forstinning. Nach einer ertraglosen Phase folgte am vergangenen Spieltag ein überzeugender 4:2-Sieg beim TuS Holzkirchen. Diesen Stimmungsaufheller möchte der Landesligist nun im heimischen Sportpark gegen den TSV Brunnthal weiter auf Anschlag drehen.

„Es ist eh unglaublich, dass wir trotz der ganzen Widrigkeiten so gut da stehen.“ Abteilungsleiter Thomas Herndl ist mit der Gesamtsituation des Aufsteigers äußerst zufrieden. Sportlich wird gegen Brunnthal Geduld gefragt sein, nach den beiden 0:1-Niederlagen zu Hause gegen Freising und Bruckmühl soll diesmal aber auf alle Fälle ein zählbarer Heimerfolg rausspringen.

TSV Brunnthal bereits sechs Punkte hinter dem Vorletzten - Co-Trainer Hackl: Wir hoffen, dass wir wieder Anschluss finden“

Der TSV Brunnthal legte in den letzten Jahren ähnlich dem VfB Forstinning einen steilen Aufstieg hin. 2016 noch in der Kreisklasse, folgten drei Meisterschaften und der Sprung in die Landesliga. In diesem nun zweiten Spieljahr in selbiger läuft es für den TSV bislang nicht ganz überzeugend. Mit sieben Zählern liegt Brunnthal auf dem letzten Rang, besiegte aber am letzten Spieltag Geretsried mit 2:1.

„Wenn man Letzter ist, ist klar, dass es nicht optimal läuft“, beschreibt Co-Trainer Georg Hackl die Situation beim Schlusslicht. Die üblichen Urlaubs- und Verletzungsabsenzen setzten den Brunnthalern am Saisonanfang schwer zu, fehlende Kaderkonstanz ist auch laut Abteilungsleiter Bertl Fürst der Hauptgrund für die Misere. „Aber jetzt steht uns wieder ein 19er-Kader zur Verfügung. Wir hoffen, dass wir wieder Anschluss finden“, möchte Hackl zumindest wieder den Kontakt zu weiteren Mannschaften im Tabellenkeller herstellen. Die Differenz zum Vorletzten Schwaig beträgt immerhin bereits sechs Zähler.

„Aber grundsätzlich kann in der Liga jeder jedem Punkte abnehmen.“ Also auch das Schlusslicht aus Brunnthal dem Tabellensechsten aus Forstinning. (arl)