VFB Forstinning: Wiedersehen mit FC Unterföhring nach 20 Jahren

Teilen

Die Kopfball- und Zweikampfstärke von (rot) Kenan Numanovic und seinen Teamkollegen ist derzeit Forstinnings Punkte-Trumpf. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Bereits am Freitagabend wartet die nächste Aufgabe auf den VfB Forstinning. Um 19.30 Uhr tritt das Überraschungsteam der Fußball-Landesliga beim FC Unterföhring an.

Forstinning – Dabei informierte die FCU-Abteilungsleitung VfB-Chef Thomas Herndl vorab, dass die Partie witterungsbedingt auf dem engen Kunstrasenfeld stattfinden wird. Sehr weit zurückblättern muss derweil der geneigte Chronist für die letzte Punktpartie zwischen den beiden Mannschaften. Im April 2002 besiegte der damalige Kreisklassist FC Unterföhring den VfB mit 5:1 und kletterte in die Kreisliga, dann bis hinauf in die Bayernliga. Bei dem damaligen Spiel musste Forstinning auf insgesamt fünf etatmäßige Torhüter aus der I. und II. Mannschaft verzichten, dafür rückte der damalige Ersatztorhüter der AH in den Kasten: Michael Walther, seit einiger Zeit nun umtriebiger Helfer beim Landesligateam des VfB. Der Torschütze zum Ehrentreffer, Werner Ehrnstraßer, verdient auch noch eine Erwähnung.

Ein solches Ergebnis will VfB-Coach Ivica Coric diesmal vermeiden. „Kompakt stehen und etwas mitnehmen“, möchte auch Abteilungsleiter Thomas Herndl. Trotz des vergleichsweise schlechten Saisonstarts sieht Herndl im FC Unterföhring einen der Favoriten in der Liga. „Unterföhring zeigte sich zuletzt stark verbessert, das wird ein schwieriges Unterfangen.“

Doch eben kein aussichtsloses, seine Konkurrenzfähigkeit zeigte Forstinning in allen bisherigen Saisonspielen trotz des sukzessiven Ausfalls der etatmäßigen Offensivakteure. Zuletzt erkämpfte sich der VfB einen 1:0-Sieg gegen Karlsfeld mit einer stringenten Defensivleistung und dem entscheidenden Treffer von Nico Weismor. „Der Sieg spricht auch für die mannschaftliche Geschlossenheit, auch ein solch enges Spiel nach Hause zu bringen“, lobte Herndl die Willensleistung seiner Akteure.

Aber auch Unterföhring ist gut in Fahrt. „Wir freuen uns auf das Spiel und hoffen, dass wir die nächsten drei Punkte mit nach Hause nehmen können“, zeigt sich auch FCU-Abteilungsleiter Miki Ziegler optimistisch. (arl)