VfB Forstinning möchte Aufwärtstrend fortsetzen

Der VfB will in Teisendorf die nächsten Punkte holen.

Unbekannter Gegner

von Christian Scharl schließen

Einen gänzlich unbekannten Kontrahenten beschert der Bezirksligaspielplan dem VfB Forstinning am zehnten Spieltag. Die Coric-Elf reist nach Markt Teisendorf.

Kurz vor Freilassing befindet sich der Markt Teisendorf, der dort beheimatete Turn- und Sportverein empfängt den VfB am Samstag um 14 Uhr (Anlage Alte Reichenhaller Str. 9).

Eine lange Tradition weist der TSV 1895 Teisendorf also auf, die Fußball-Bezirksliga ist für den Verein aber völliges Neuland. Als Aufsteiger kam der Verein aus dem Rupertwinkel ganz schwer in die Gänge und kassierte gleich einmal sieben Niederlagen am Stück. Doch dann folgte ein völlig überraschender Sieg gegen Bad Endorf und letzte Woche ein Remis beim TSV Ebersberg für die Mannschaft von Trainer Andreas Brandl.

Fast äquivalent befindet sich auch der VfB Forstinning im Aufwind mit den sieben Zählern aus den letzten drei Partien, Trainer Ivica Coric zeigte sich mit dem Siegauftritt gegen Waldkraiburg zuletzt sehr zufrieden und lobte seine Eleven nach dem Spiel im Mannschaftskreis. Mit weiteren drei Punkten könnte Forstinning weiteren, in der Startphase verlorenen Boden gutmachen.