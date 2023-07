Noch ein Neuer für den VfB Forstinning: Emir Kukrica kommt von Wacker München

Von: Olaf Heid

Emir Kukrica verstärkt den Kader des Forstinninger Landesligisten. © fupa

In einer weiteren Vorbereitungspartie hat der Fußball-Landesligist VfB Forstinning beim Süd-Bezirksligisten SV Bad Heilbrunn mit 1:2 Toren verloren.

Forstinning – Nach einer 1:0-Pausenführung führten viele Wechsel auf beiden Seiten zu einer zerfahrenen zweiten Halbzeit mit wenig Spielfluss.

Immerhin stand die Forstinninger Defensive in der ersten Hälfte sehr kompakt. Das Team von Neu-Coach Florian Hahn ließ bis zum Seitenwechsel keine Treffer zu. Und es ging in der 41. Minute sogar nach einem fein vorgetragenen Angriffszug über die Außenbahn durch Dimitar Kirchev in Führung.

Diese versemmelten die Gäste dann aber innerhalb weniger Spielminuten nach dem Wiederanpfiff. Begünstigt durch eigene Fehler im Spielaufbau, trafen Benedikt Specker (51.) und Anton Pappritz (56.) zum 2:1 für die in der Bezirksliga Süd kickenden Platzherren. Trotz aller Bemühungen gelang den Forstinninger Kickern der Ausgleich aber nicht mehr.

Das Bemerkenswerteste war schon beim Anpfiff festzustellen gewesen: Der VfB vermeldete kurzerhand noch einen weiteren Neuzugang für die in gut zwei Wochen mit einem Heimspiel gegen den TuS Holzkirchen beginnende Landesliga-Runde 2023/24: Emir Kukrica wechselte von FC Wacker München in den Landkreis und verstärkt den Kader. Der 25-Jährige kam in Heilbrunn bereits zu seinem Debüt im VfB-Trikot. Trainer Florian Hahn lotste den Abwehrspieler von seinem ehemaligen Verein nach Forstinning. Davor war Kukrica unter anderem beim Bezirksligisten BCF Wolfratshausen (15 Spiele) und Kreisligisten FSV Harthof sowie ESV München (A-Klasse) im Einsatz gewesen.

Kommenden Samstag, 15. Juli, steigt für den VfB bereits die Generalprobe vor dem Ligaauftakt. Die Hahn-Mannen treten dabei um 16 Uhr beim Bezirksligisten SV Waldperlach an. (arl/ola)

VfB Forstinning: Niklas Weiß, Mathias Hirt, Dimitar Kirchev (46. Sven Jajcinovic), Korbinian Hollerieth (46. Felix Meier), Mohamad Awata (65. Ante Basic), Nico Weismor (65. Emir Kukrica), Niklas Mayer, Bakary Touray (46. Niko Papatzimos), Mustapha Sillah, Paul Angermaier (65. Stefan Grasser), Matija Milic (65. Kilian Dirscherl).