VfB Forstinning: Ohne Trainer, aber vor Rekordkulisse in Dingolfing

Anfeuern nach dem Alptraum: Forstinnings Torwart Michael Heidfeld (vo.) wird von Abwehrspieler Nico Weismor für das Relegationsspiel in Dingolfing motiviert. Foto: c.riedel © c.riedel

Nach der alptraumhaften Niederlage beim FC Schwaig tritt der VfB Forstinning heute Abend (18.30 Uhr) zum ersten Relegationsspiel um den Verbleib in der Landesliga Süd beim FC Dingolfing an (Stadionstraße 50).

Forstinning – Diese Situation hätte der VfB liebend gern vermieden. Durch den Absturz auf den Relegationsplatz am finalen Spieltag hat die Abteilungsleitung nun eine Menge an Organisationsarbeit durch die Vorgaben des Verbandes zu leisten.

Und muss mit einem weiteren Handicap die Relegation bestreiten: Trainer Ivica Coric sowie sein Co-Trainer Hizir Tasci befinden sich im Urlaub. Die Betreuung der Mannschaft übernimmt jetzt Abteilungsleiter Thomas Herndl mit Unterstützung der Kapitäne Korbinian Hollerieth und Mathias Hirt sowie Ivan Bacak. Mit vereinten Kräften soll also der bislang so knapp verpasste Klassenerhalt realisiert werden.

Dazu versammelte sich die Mannschaft am Dienstag zu einem laut Herndl „intensiven, aber lockeren“ Training. Dieser scheinbare Widerspruch deutet schon darauf hin, dass bei aller Ernsthaftigkeit vielleicht auch eine Spur Entspanntheit der bessere Weg zum Erfolg ist.

Für die Partie in Dingolfing hofft der Gastgeber auf eine vierstellige Besucheranzahl, dies wäre für Forstinning eine Rekordkulisse. Dingolfings Trainer Florian Baumgartl ist jedenfalls guter Dinge: „Letztes Jahr mussten wir Relegation spielen, dieses Jahr dürfen wir. Angesichts der schwierigen Vorrunde ein toller Erfolg für die Mannschaft und den ganzen Verein.“ Man nehme es mit einer positiven Grundstimmung an und könne auf Erfahrungswerte zurückgreifen.

„Dass Forstinning mit der letzten Aktion erstmals auf einen Relegationsrang rutscht, ist schon krass. 42 Punkte sind ein Zeichen, welche Qualität der Gegner hat. Wir sind selbstredend klarer Außenseiter, aber werden uns definitiv nicht verstecken“, so Baumgartl, der eine „anständige Ausgangssituation für das Rückspiel am Sonntag“, erreichen will. arl