„Nicht von Gefühlen leiten lassen“: Forstinning II und Baldham starten ihre Aufstiegsmissionen

Teilen

Der VfB Forstinning II trifft in der Relegation auf N. K. Hajduk München. © Christian Riedel

Die Reserve des VfB Forstinning und der SC Baldham-Vaterstetten wollen in die Bezirksliga aufsteigen. Dafür müssen sie noch eine Hürde nehmen.

N.K. Hajduk München – VfB Forstinning II (18:45)

Der Forstinninger Relegationsmarathon startet mit dem Hinspiel der Reserve heute Abend bei N.K. Hajduk München (BSA Heinrich-Wieland-Straße). Kommenden Samstag findet das Rückspiel statt, der Sieger kickt kommende Saison in der Kreisliga.

Die Kroaten belegten in der Kreisliga 3 den zwölften Rang. Nach einer ganz schwachen Vorrunde rappelte sich der VfB-Konkurrent in der Rückrunde auf und sammelte vor allem in den letzten Wochen viele Punkte ein.

„Hajduk muss man die Freude am Fußballspielen nehmen, dann sind sie zu bezwingen.“ Diese Einschätzung eines Ligakonkurrenten stammt von Oberpframmerns Spielertrainer Manu Lutz. Forstinning sollte also die Kreise der Kroaten früh einengen, um mit einem passablen Resultat in das Rückspiel gehen zu können. (arl)

ASV Großholzhausen – SC Baldham-Vaterstetten (18:30)

Schafft der SCBV die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga nach dem Abstieg – ebenfalls nach Relegation – vor einem Jahr? Diese Frage wird ab heute beantwortet. Zum Hinspiel der ersten Relegationsrunde reist der SCBV zum ASV Großholzhausen (Sulzbergstraße 56, Raubling).

Angesetzt war die Partie bei Redaktionsschluss noch auf 18.30 Uhr. „Aber wir haben um eine Stunde Verlegung gebeten“, bittet Baldhams Abteilungsleiter Helmut Lämmermeier die Anhängern darum, sich kurzfristig noch zu informieren.

Sportlich stellt der Kontrahent für SCBV-Trainer Gediminas Sugzda ein unbeschriebenes Blatt dar. „Großholzhausen können wir nicht einschätzen, wir lassen uns überraschen.“ Der ASV qualifizierte sich als Tabellenzweiter der Kreisliga 1 (Inn/Salzach) für die Aufstiegsrunde. Sugzda beklagte im Vorfeld zwar das Fehlen einiger Schlüsselspieler. „Aber ich weiß, dass die Mannschaft will. Wir werden dann sehen, was rauskommt. Mit Schönspielerei werden wir jedenfalls nichts erreichen.“

Auf die Frage nach seinem Gefühl für die Relegation gab sich der Fußballfachmann zurückhaltend. „Ein Gefühl sagt nichts aus, man soll sich nicht von seinem Gefühl leiten lassen.“ (arl)