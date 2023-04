Wundenlecken im Nachbarschaftsduell: VfB-Zweite erwartet Favoritenschreck aus Markt Schwaben

Kann die Reserve des VfB Forstinning an den Aufstiegsplätzen dranbleiben? © Christian Riedel

Auf Wunsch der Gäste vorverlegt wurde die Kreisklassen-Partie zwischen dem VfB Forstinning II und der SG Markt Schwaben. Freitagabend um 19.30 Uhr steigt das Nachbarschaftsduell.

Forstinning – Dabei müssen die Forstinninger Kicker noch ihre Wunden lecken nach der 0:1-Niederlage beim Spitzenreiter Höhenkirchen. Durch diese Niederlage geriet der VfB II im Kampf um die ersten beiden Ränge etwas ins Hintertreffen.

Doch noch ist alles möglich. Voraussetzung ist aber auf alle Fälle ein Sieg im Lokalderby gegen die Schwabener. Fehlen wird dabei die Stammkraft Stefan Zollner nach seiner bei der Aushilfe in der Landesliga in Brunnthal zugezogenen Knöchelverletzung.

SG-Trainer Michael Hieber möchte nach zwei spielfreien Wochen in Forstinning angreifen. „Wir haben intensiv trainiert und wollen an die Leistung gegen Grafing anknüpfen.“ Zuletzt überraschten die Markt Schwabener mit ihrem klaren 4:0-Sieg in Grafing. „Gegen gute Mannschaften haben wir immer gut gespielt“, sieht Hieber seine Elf gegen die Spitzenteams motiviert. Wie schon in der Vorrunde gegen den VfB Forstinning II (3:0). (arl)