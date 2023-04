Fahndung nach den Finalisten im Kreispokal: Forstinning im heutigen Halbfinale Favorit

Der VfB will ins Finale: Forstinning ist gegen den TSV Steinhöring klarer Favorit. © Sven Leifer

Am Donnerstagabend stehen die Halbfinal-Spiele im Kreispokal auf dem Programm. Im Aufeinandertreffen zwischen Oberpframmern und Baldham-Vaterstetten gibt es eine Vorgeschichte.

VfB Forstinning – TSV Steinhöring

Heute Abend ermitteln der VfB Forstinning und der TSV Steinhöring den zweiten Finalisten für das Kreispokalendspiel am 18. Mai in Emmering. Forstinning schaltete auf dem Weg ins Halbfinale den SV Anzing und die SG Markt Schwaben aus, Steinhöring eliminierte zuvor Bruck im Elfmeterschießen und die zum Spiel nicht angetretenen Poinger.

Klarer Favorit ist der Landesligist VfB Forstinning, dessen Priorität aber momentan auf dem Klassenerhalt liegt. Zudem entfällt für die beiden Finalisten in diesem Jahr die automatische Qualifikation für den Totopokal auf Bezirksebene, ein weiterer Maluspunkt für den Kreispokal. Die Teilnahme an diesem hat für die Landkreisvereine nicht mehr den allerhöchsten Stellenwert, was sich auch in den gehäuften Nichtantritten in den jeweiligen Runden ausdrückte. (arl)

TSV Oberpframmern – SC Baldham-Vaterstetten

Nur gut eine Woche nach dem 5:0-Auswärtserfolg des TSV Oberpframmern beim SC Baldham-Vaterstetten treffen beide Teams erneut aufeinander. Diesmal bekommen es die Fußball-Kreisligisten im Halbfinale des Landkreispokals miteinander zu tun. „Wir wissen auf jeden Fall, wie man Baldham schlägt. Aber es gehört natürlich auch Spielglück dazu“, lässt Oberpframmerns Abteilungsleiter Benedikt Fürst verlauten. „Wir nehmen das Spiel sehr ernst, es ist wichtig für uns. Wir werden mit voller Kapelle antreten.“

Im Vorfeld der Liga-Partie gab es noch Spannungen zwischen beiden Seiten wegen einer möglichen Spielverlegung (wir berichteten). Inzwischen haben sich die Wogen geglättet. „Man kann ja mal unterschiedlicher Meinung sein. Für uns ist das Thema nun gegessen“, möchte sich Fürst allein aufs Sportliche fokussieren.

Auf Baldhamer Seite ist mit personellen Veränderungen zu rechnen. „Aber wir nehmen jedes Spiel ernst“, stellt SCBV-Coach Gediminas Sugzda klar. Die Partie wird auf dem Pframmerner Nebenplatz unter Flutlicht ausgetragen. Der schwer zu bespielende Rasen dort dürfte für beide Mannschaften zur Herausforderung werden. (fhg)