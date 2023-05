„Haben uns gut verkauft“ - VfB Forstinning trotzt Topteam Eintracht Karlsfeld

Ivica Coric und der VfB holten einen Punkt gegen Karlsfeld. © Picasa / Sven Leifer

Zwei Tage nach der Ankündigung der Beendigung seiner Trainertätigkeit holte Ivica Coric mit dem VfB Forstinning einen wertvollen Punkt mit dem Standardergebnis 0:0 beim TSV Eintracht Karlsfeld.

Forstinning – Coric sah „eine disziplinierte und leidenschaftliche Leistung und einen verdienten Punktgewinn.“ Trotzdem bleibt die Lage für den VfB prekär mit zwei Zählern Vorsprung auf die Relegationsränge. Etwas entspannt hatte sich die Personalsituation beim VfB Forstinning vor der Partie: Mit Mohammed Al Hosaini fehlte noch der treffsicherste Offensivakteur, doch durch die Rückkehr einiger Akteure war die Ersatzbank endlich wieder einmal gut gefüllt.

Die Karlsfelder um Trainer Alkan Ugur haben durch die unglaubliche Minusserie des Tabellenführers Bruckmühl und den eigenen Erfolgen Kontakt zum ersten Rang geknüpft und mischen im Aufstiegsrennen munter mit. Der Herausforderung begegnete der VfB mit enorm viel Laufarbeit, auch wenn die Mängel in der Offensive auch in diesem Spiel zu Tage traten.

VfB hält Tor auch nach Zeitstrafe sauber

„Ich finde, dass wir uns gut verkauft haben,“ befand auch Kapitän Korbinian Hollerieth hinterher. Der Dauerläufer kam nach seiner in der Partie gegen Traunstein erlittenen Gesichtsverletzung wieder in die Startformation zurück. Forstinning schirmte aber in der Abwehr zunächst die Karlsfelder Versuche ordentlich ab, bei einem verdeckten Kopfball tauchte Schlussmann Michael Heidfeld rechtzeitig ins Eck. Auf der Gegenseite setzte Abdullah Aynaci ebenfalls einen Kopfball knapp vorbei.

Etwas brenzlig wurde es dann ab der 29. Minute für den VfB nach einer Zeitstrafe für Luka Topic (Foulspiel). „In diesen zehn Minuten haben wir uns gut aus der Affäre gezogen“, lobte Hollerieth die Disziplin auf dem Platz. Und nach Ablauf der Sünderzeit entfachte Forstinning sogar Druck auf das TSV-Tor und brachte die Defensive der Heimelf ins Schwimmen. Antonijo Prgomet eroberte den Ball mit hohem Pressing, seinen nicht einfach zu haltenden Abschluss aus 16 Metern wehrte aber Karlsfelds Keeper Dominik Krueger ab.

Nachholspiel gegen Eintracht Karlsfeld am Dienstag

Auch in Durchgang zwei stellte Forstinning meist erfolgreich alle Räume zu und ließ kaum ein Durchkommen für die Karlsfelder zu. Und musste dann doch noch in den allerletzten Minuten zwei brenzlige Situationen überstehen. Zuerst fiel Christoph Traub der Ball zufällig vor die Füße, Heidfeld zeigte sich aber auf der Hut (88.). Und in der Nachspielzeit gelang der Heimelf doch noch ein strukturierter Angriff, doch mit vereinten Kräften wehrten Heidfeld und seine Abwehr den Abschluss des freistehenden Marco Schlittmeier ab.

Bereits heute Abend kann der VfB einen weiteren Schritt gen Klassenerhalt machen. Um 19.30 Uhr tritt man zu einem Nachholspiel beim TSV Ampfing an, der auch noch nicht aus dem Relegationsschneider ist. Ein Kampf um jeden Ball und jeden Punkt ist zu erwarten. (arl)