„Dreckiger Sieg“: VfB Forstinning verzweifelt am Freisinger Bollwerk

Teilen

Siegreich im Luftkampf: VfB-Keeper Susac (2.v.r.) wehrt die Freisinger Ecke ab. Nur einmal hatte er keine Chance. sro © SRO EBERSBERG

In der Landesliga Südost hat der VfB Forstinning im heimischen Sportpark die zweite Niederlage in Folge gegen den SC Eintracht Freising kassiert.

Forstinning – Die Heimelf versäumte in der Startphase die mögliche Führung und vermochte den Pausenrückstand im zweiten Durchgang nicht mehr entscheidend zu kontern. Ein Fest für Fußballstatistiker ist momentan die Landesliga Südost. Aufgrund der nach zehn Spieltagen manifestierten Ausgeglichenheit der Gruppe belegt der VfB Forstinning mit nun fünf Siegen und vier Niederlagen scheinbar einen gesicherten Mittelfeldrang. Doch der Abstand sowohl zur Aufstiegs- wie auch Abstiegsrelegation beträgt gerade einmal zwei Zähler. Jeder Punktgewinn wird also in diesem Spieljahr zählen.

Die Heimelf, obwohl offensiv geschwächt, begann mit viel Schwung und einigen Strafraumszenen. Kapitän Korbinian Hollerieth fand sich nach drei Minuten freigespielt im Strafraum, seinen flachen Abschluss wehrte aber Gästetorwart Maximilian Oswald gekonnt ab. „Weltklasse“, kommentiere Freisings Spielertrainer Florian Bittner die Parade. „Wir dürfen uns auch nicht beschweren, wenn wir nach zehn Minuten mit 0:1 hinten liegen.“

Nach der Großchance von dem als hängende Spitze agierenden Hollerieth kam kurz darauf Mathias Hirt nach einem Eckball einen Schritt zu spät, Abdelilah Erraji verpasste in aussichtsreicher Position nach einer feinen Kombination ebenfalls das 1:0.

Freising überstand also diese erste Druckphase und kam dann besser ins Spiel. „Und mit unserer zweiten Chance machen wir dann das 0:1“, freute sich Bittner über die eigene Effektivität. Luka Brudtloff zog von der linken Seite nach innen und drosch – die Bezeichnung erfolgt zu Recht – die Lederkugel mit extrem viel Wucht in Richtung der langen Torecke. Der Ball titschte auch noch tückisch auf und drehte sich nach Außen, ein Kunstschuss (35.).

Auch im zweiten Durchgang bestürmte der VfB das Freisinger Tor zunächst wieder elanvoll. Und hatte Pech. Einem einwandfreien Treffer von Einwechselspieler Mohamed Al Hosaini verweigerte der Unparteiische aufgrund eines von ihm gesehenen Foulspiel von Adullah Aynaci bei der Vorbereitung die Anerkennung (53.). Auch der nächste Versuch von Hosaini brachte keinen Erfolg, der Pfosten verhinderte den Ausgleich.

Das Strohfeuer verpuffte aber wieder, die restliche Spielzeit rannte Forstinning gegen laut Bittner „leidenschaftliche verteidigende“ Freisinger vergeblich an. VfB-Trainer Ivica Coric wollte trotz der Niederlage den Stab nicht brechen über seine Mannschaft. „Wir machen es trotz allem insgesamt gut und haben auch nicht wirklich viel zugelassen. Wir müssen halt eine der Chancen zu Beginn machen.“ Auch für Bittner wäre ein Remis das gerechtere Ergebnis gewesen. „Aber so haben wir drei Punkte entführt. Es war ein dreckiger Sieg.“