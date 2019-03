„Sehr konzentrierte Leistung“: VfB Forstinning souverän bei Srbija

Der VfB Forstinning präsentierte sich im Toto-Pokal zwei Wochen vor Rückrundenstart in prächtiger Form.

Forstinning rollt sich ein

von Christian Scharl schließen

Mit einem letztlich sicheren 4:1-Erfolg setzte sich der VfB Forstinning in der siebten Runde des Toto-Pokals bei SK Srbija durch.

Dadurch erreichte der Bezirksligist das Finale der Qualifikation und trifft dort auf den Sieger der Begegnung ATSV Kirchseeon gegen den FC Neuhadern. Und sollte auch noch dieses „Endspiel“ siegreich überstanden werden, wartet in der ersten Hauptrunde des Toto-Pokals in der kommenden Saison ein attraktiver, oberklassiger Kontrahent auf den VfB Forstinning.

In der Partie bei den Serben attestierte der zweite Abteilungsleiter des VfB, Peter Leberfing, seiner Mannschaft „eine sehr konzentrierte Leistung.“ Nach der Führung durch einen Strafstoß von Ivan Bacak bestimmte der VfB das Spiel eigentlich, musste aber nach dem Ausgleich durch Danijel Mitrovic (56.), ebenfalls durch einen Elfmeter, bange Minuten überstehen. „Doch dann haben wir zur richtigen Zeit die Tore gemacht,“ lobte Kapitän Korbinian Hollerieth den Endspurt seiner Mannschaft. Felix Füchsl (2) und Dimitar Kirchev netzten für Forstinning ein.

Am Sonntag empfängt Forstinning den SC Unterpfaffenhofen-Germering zur Generalprobe um 15 Uhr auf heimischen Feld, ehe am kommenden Freitag in der Punktrunde mit dem TSV Ampfing gleich ein richtiger Kracher auf die Truppe von Trainer Ivica Coric wartet.

SK Srbija - VfB Forstinning 1:4

VfB Forstinning:Hierl, Hirt, Bohlig, Kirchev, Hollerieth, Füchsl, Weismor, Zollner, Kürbs, Aynaci A., Bacak, Anaci E.