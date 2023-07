VfB Forstinning will nach Sieg in Rosenheim Erfolgsserie gegen Aufsteiger Feldmoching starten

Teilen

Neuzugang Mohamad Awata gelang gegen Rosenheim sein erster Pflichspieltreffer für den VfB. © sro

Gegen den TSV 1860 Rosenheim wusste der VfB Forstinning zu überzeugen. Jetzt peilt das Hahn-Team gegen die SpVgg Feldmoching den ersten Heimsieg an.

Forstinning – Zu einem Stimmungsdreher avancierte der 2:1-Sieg des VfB Forstinning beim TSV 1860 Rosenheim am vergangenen Dienstagabend. Herrschte zuvor noch reichlich Verunsicherung beim VfB ob der eigenen Konkurrenzfähigkeit nach einer suboptimalen Vorbereitung sowie dem missglückten Auftakt gegen Holzkirchen (1:4), erscheinen nun die Vorzeichen weitaus positiver vor der Samstagspartie im heimischen Sportpark gegen die SpVgg Feldmoching ( 14 Uhr).

Wir spielen zu Hause. Da können wir nicht den Bus vor dem Tor parken.

Deren Start wiederum missglückte mit zwei Niederlagen in Garmisch und gegen Grünwald. Trotzdem kein Grund, den Kontrahenten zu unterschätzen. „Wir spielen zu Hause. Da können wir nicht den Bus vor dem Tor parken. Und wenn die Einstellung weiterhin so passt wie gegen Rosenheim, bin ich sehr zuversichtlich“, schätzt VfB-Trainer Florian Hahn die Lage ein.

Gleich dem VfB hatte die SpVgg Feldmoching mit der quasi nicht vorhandenen Sommerpause zu kämpfen. Nach der auch mit Verbandswillen kompakter gestalteten Relegationsphase folgte der Wiedereinstieg praktisch ohne Erholung, zum Saisonstart bescherte der Verband den Vereinen dann gleich einmal zwei englische Wochen. Nicht nur nach Meinung von Feldmochings Trainer Helmut Leidenberger ein Unding.

SpVgg mit Verletzungsproblemen – mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet

Entsprechend beklagte die SpVgg allein in der Vorbereitungsphase acht Muskelverletzungen bei kongruenter Trainingssteuerung zur letzten, ohne Blessuren in diesem Bereich verlaufenden Vorsaison. Entsprechend holprig verlief auch beim Forstinninger Kontrahent die Testphase, laut Leidenberger blieben die Ergebnisse auch wenig aussagekräftig. Zudem muss die Integration der vielen neuen Akteure in Verbindung mit den noch ausgelaugten Relegationsspielern realisiert werden.

Der Punktspielstart endete mit einer 0:3-Niederlage in Garmisch. „Letztlich verdient, wir waren zu grün“, kommentierte Leidenberger. Die folgende 0:1-Niederlage gegen Grünwald wäre vermeidbar gewesen.

In Forstinning trifft der Feldmochinger Trainer nun mit Florian Hahn auf einen einstigen Weggefährten bei verschiedenen Vereinsstationen in Ismaning und Riedmoos. Die Freundschaft ruht dann für 90 Minuten, auch wenn sich die beiden Trainer stets austauschen. (arl)