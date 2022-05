Toto-Pokal: VfB Forstinning scheitert vom Punkt -Haidhausen-Keeper Perkovic wird zum Helden

Für die Forstinninger Ivan Bacak (l.) und Abdullah Aynaci (M.) war in Haidhausen Endstation. © Christian Scharl

Dramatik in Giesing: Im Kreisfinale des Totopokals musste sich der VfB Forstinning der SpVgg 1906 Haidhausen nach Elfmeterschießen mit 6:7 Toren geschlagen geben.

München/Forstinning – Nach der regulären Spielzeit hatten beide Bezirksliga-Mannschaften zwei Treffer erzielt, in der Strafstoßlotterie trafen alle Schützen bis auf Forstinnings Nico Weismor.

An die 500 Fans sahen über die komplette Spielzeit eine sehr intensive, unterhaltsame Partie. In die der Hausherr als Ausrichter des Finales etwas besser hineinkam. Spielertrainer Sebastian Bracher traf für den Giesinger Verein zum 1:0 (10.), zuvor hatte Niklas Ganter eine passable Möglichkeit ausgelassen. Mit einem absolut sehenswerten Treffer kam der VfB aber zurück in die Partie. Ivan Bacak schlenzte den Ball von der Strafraumkante in das Tordreieck zum 1:1 (32.). Doch die Heimelf, als Tabellenzweiter der Bezirksliga Süd auch noch im Landesligarennen, konterte durch das 2:1 des ehemaligen Forstinningers Asen Ibishev nach einem Eckball (36.). Und wieder hielt die Führung nicht lange: Nach einer Musterkombination über die rechte Angriffsseite über Abdelilah Erraji und Ivan Sadric musste Ivan Bacak nur noch aus kurzer Distanz vollenden (44.).

Im zweiten Durchgang bekam der VfB mehr und mehr Zugriff auf die Partie und zwang mit einem intensiven Pressingspiel die SpVgg immer wieder zu Fehlern. Doch weitere Tore wollten trotz zweier Kopfballchancen für Mathias Hirt nicht mehr fallen. Beim gleich im Anschluss ohne Verlängerung stattfindenden Elfmeterschießen trafen alle Schützen bis auf Nico Weismor. Auch der Versuch des Forstinninger Abwehrchefs geriet eigentlich platziert ins Eck, doch Haidhausens Schlussmann Michael Perkovic lenkte den Ball um den Pfosten. (Christian Scharl)

Statistik

SpVgg 1906 Haidhausen: Michael Perkovic, Daniel Höpfinger, Selcuk Altug, Cenk Imsak, Harun Balci, Sebastian Bracher, Asen Ibishev, Niklas Ganter, Valter Amaral, Leo Omale, Gürkan Öztürk.

VfB Forstinning: Marko Susac, Mathias Hirt, Nico Weismor, Ivan Sadric, Marko Nikolic, Dimitar Kirchev, Korbinian Hollerieth, Abdullah Aynaci,. Suheyp Trabelsi, Abdelilah Erraji, Ivan Bacak, Emin Aynaci.

Tore: 1:0 Bracher (10.), 1:1 Bacak (32.), 2:1 Ibishev (36.), 2:2 Bacak (44.).

Im Elfmeterschießen: Bracher, Amaral, Balci, Höpfinger, Imsak für SpVgg; Erraji, Sadric, Nikolic, Jajcinovic für VfB.

Schiedsrichter: Philip Degenfelder (TSV München-Solln).

Gelbe Karten: Amaral – Hirt, Abdullah Aynaci.

Zuschauer: 500. arl