Aufpolstern beim Letzten - Forstinning sucht Halt und Torerfolg in Brunnthal

Teilen

Keine falsche Zurückhaltung: Bei Forstinning (rot) und Leonardo Tunjic wird der Abstiegskampf mit härteren Bandagen geführt. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

In die Bredouille geraten ist der VfB Forstinning nach fünf Partien ohne Sieg und dem ausgefallenen, am 2. Mai neu angesetzten, Spiel in Ampfing.

Forstinning – Der Vorsprung auf die Relegationsränge schrumpfte auf kümmerliche drei Punkte. Nun steht die wegweisende Partie beim Tabellenschlusslicht TSV Brunnthal (Sportplatz an der Jahnstraße) heute um 14 Uhr auf dem Programm.

Trainer Ivica Coric beschlich die Vorahnung des Abstiegskampfes schon vor einigen Wochen, nun ist dieser Realität. Vor allem eine chronische Offensivschwäche verhinderte in den vergangenen Spielen Erfolgserlebnisse. Bei den knappen Niederlagen gegen Pullach sowie Tabellenführer Bruckmühl und auch beim 1:3 in Freising hielt Forstinning das Geschehen meist offen, brachte aber einfach keine Durchschlagskraft in die Offensive.

Die Personalsituation ist momentan weiterhin angespannt, in Brunnthal werden mit Kilian Dirscherl und Stephan Zollner zwei Akteure aus der Reserve auf der Ersatzbank Platz nehmen. „Meine Mannschaft wird nicht aufgeben, Forstinning bekommt nichts geschenkt.“ Brunnthals Trainer Raphael Schwanthaler kündigt auf Seiten der Platzherren schon einmal entsprechende Gegenwehr an.

Der TSV befindet sich im zweiten Jahr seiner Landesligazugehörigkeit in beinahe aussichtsloser Lage abgeschlagen auf dem letzten Tabellenrang. Schwanthaler gibt den Klassenerhalt aber noch nicht auf: „So lange es rechnerisch möglich ist, kämpfen wir.“ Er weiß aber natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit mit jedem Spieltag ohne Sieg exponentiell schrumpft.

Und der letzte Sieg datiert vom November. Sämtliche Partien nach der Winterpause gestaltete der TSV Brunnthal aber vergleichsweise ausgeglichen, zuletzt beim 1:1-Unentschieden gegen den Abstiegskonkurrenten SV Pullach sei in Schwanthalers Augen sogar mehr drin gewesen. „Wir probieren trotzdem alles. Unser Ziel sind immer drei Punkte.“ (arl)