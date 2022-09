Der nächste Gegner im Höhenflug: VfB Forstinning erwartet formstarken SV Bruckmühl

Versteckspiel? Oder abgedichtete Mauer? Die Forstinninger (v.l.) Abdullah Aynaci, Mathias Hirt, Mustapha Sillah, Korbinian Hollerieth, Kenan Numanovic, Nico Weismor sowie (liegend) Dimitar Kirchev wollen wie hier bei einem Freistoß gegen Freising auch heute sicher stehen. © stefan rossmann

Am vergangenen Wochenende unterlag der Landesligist dem formstarken SE Freising in einer völlig ausgeglichenen Partie mit 0:1.

Forstinning – Und nun folgt heute Abend (Anstoß 19.30 Uhr) in einer Nachholbegegnung der SV Bruckmühl. Die Forstinninger Gäste verpatzten den Saisonstart völlig, gewannen jedoch die letzten vier Partien in Folge und stellen die Mannschaft der Stunde in der Landesliga Südost.

Nach der Niederlage gegen Freising ärgerte sich VfB-Trainer Ivica Coric gehörig über den nicht gegebenen Treffer von Mohamed Al Hosaini. Nicht nur seiner Meinung nach ein regulärer Treffer, den der Unparteiische aber aufgrund eines vermeintlichen Foulspiels nicht anerkannte. Und die jeweils zu Beginn der beiden Halbzeiten verpassten Möglichkeiten ließen Coric aufstöhnen: „Da müssen wir ein Tor machen.“

VfB Forstinning: Komplette Offensivreihe fällt noch aus

Der Fuballfachmann verfügt jedoch im Moment über kein gelerntes Angriffspersonal. „Abu und Kurbi sind eigentlich keine Stürmer.“ Die genannten Abdullah Aynaci und Korbinian Hollerieth versuchen die Lücken in der Offensive zu schließen, doch der Ausfall der kompletten Offensivreihe ist schwer zu kompensieren. Immerhin ist Ivan Bacak nach seiner Meniskus-OP wieder in das Lauftraining eingestiegen, die Rückkehr auf das Spielfeld ist aber noch zeitlich unbestimmt.

Die Aufgabe gegen die Bruckmühler wird also keine leichte sein, auch unter dem Aspekt der Formstärke der Gäste. „Momentan läuft es“, freut sich Bruckmühls Technischer Leiter Dominik Hiehler über den Lauf seines Teams. Zu Saisonbeginn kämpfte der SVB wie viele Vereine mit Verletzungssorgen und Urlaubsabsenzen. Zudem wurde Trainer Mike Probst, einst beim SC Baldham-Vaterstetten, nach dem kurzfristigen Rückzug von Harry Meier erst zu Saisonbeginn installiert. Doch nach der Findungsphase läuft der Ball nun rund in Bruckmühl. „Wir wünschen uns, dass es so weiter geht mit dem fünften Sieg in Folge.“ Hiehler hofft also auf eine Fortsetzung des Höhenfluges, der VfB möchte diesen natürlich liebend gern unterbrechen und selber endlich wieder einen Dreier landen.