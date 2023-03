„Vom Winde verweht!“ – Effiziente Pullacher entführen drei Zähler aus Forstinning

Teilen

Volltreffer – mit bedingt statistischem Wert: Forstinnings (rot) Dominik Damjanovic sah für diese Art der Zweikampfführung die gelbe Karte. Foto: stefan rossmann © Stefan rossmann

Rückschlag für den VfB Forstinning: In der Heimpartie gegen den SV Pullach unterlag der Landkreisclub in einer mit wenigen Höhepunkten durchsetzten Partie mit 1:2 (0:1) Toren und rutschte auf den vierten Tabellenrang ab.

Forstinning – Aber: kein Beinbruch für den weiterhin einen Sicherheitsabstand von acht Zählern auf die Relegationsränge im Tabellenkeller aufweisenden VfB. Allerdings hat Forstinning mit dem Spitzenreiter SV Bruckmühl sowie dem Tabellenzweiten SB Chiemgau Traunstein nun zwei ganz schwere Aufgaben vor der Brust.

„Vom Winde verweht!“ VfB-Trainer Ivica Coric nahm cineastische Anleihen bei der Beurteilung der 90 Spielminuten. Tatsächlich blies der Wind teilweise in Sturmstärke auf das Forstinninger Kunstrasenfeld und machte sowohl Ballkontrolle als auch Passspiel oftmals zum Zufallsprodukt. Zudem sorgte eine frühe Fehlentscheidung des Schiedsrichters Fabian Kirchberger für eine deutliche Verschiebung der Spielstatik in Richtung des formstarken SV Pullach.

In der zweiten Spielminute pfiff der Unparteiische einen strittigen Freistoß an der Mittellinie für den Gast, anschließend erfolgte keine Ahndung eines Strafraumfouls an VfB-Verteidiger Mathias Hirt. Facundo Scurti nahm dankbar an und traf zum 0:1. „Das Tor war natürlich mitentscheidend. Bei solchen Verhältnissen war das Gold wert“, ärgerte sich Coric über die Benachteiligung.

Allerdings musste der VfB-Trainer auch eingestehen, dass seine Mannschaft nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen konnte. „Es war wenig Struktur. Wir sind nicht richtig ins Spiel gekommen. Wir waren zu unsauber, zu hektisch.“ Entsprechend rar gesät blieben auch die Strafraumaktionen der Heimelf. Lediglich nach einem Angriff über die linke Angriffsseite durch Kenan Numanovic musste Pullachs Schlussmann Marijan Krasnic bei dem abgelenkten Ball parierend eingreifen.

Auch im zweiten Durchgang vermochte Forstinning mit dem Wind im Rücken keinen Sturm zu entfachen. Alle Bemühungen versandeten gegen die zudem clever verteidigende Pullacher Abwehr. Und kurz vor dem Spielende erfolgte der endgültige K.o. für Forstinning: Dominik Bacher lenkte das Spielgerät per Hacke auf Einwechselakteur Nam Nguyen, dessen anschließende Hereingabe musste Facundo Scurti mit seinem zweiten Tagestreffer nur noch zum 0:2 einschieben (88.).

„Wir haben es geschafft, den Ball in einem nicht gerade guten Fußballspiel zweimal über die Linie zu drücken“, kommentierte Pullachs Trainer Fabian Lamotte die Effizienz seines Teams. Der 1:2-Anschluss von Abdelilah Erraji mit einem windunterstützten Flankentreffer kam dann einfach für den VfB zu spät (90. + 1.). (arl)