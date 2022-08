„Haben nicht ganz unverdient gewonnen“: VfB Forstinning klettert auf Rang zwei

Abdullah Aynaci erzielte Forstinnings Führung. © kn

Getrost als Gewinner des 7. Spieltags in der Landesliga Südost darf sich der Aufsteiger VfB Forstinning fühlen.

Forstinning – Mit dem 2:1-Auswärtserfolg beim SV Pullach kletterte der Landkreisvertreter auch dank der überraschenden Heimniederlagen von Landshut und dem SB Traunstein auf den zweiten Tabellenrang hoch – und bleibt mit Saisonsieg Nummer fünf weiterhin die Überraschungsmannschaft in der noch jungen Spielzeit.

Dabei agierte die Heimelf aus Pullach in den ersten 20 Spielminuten gefälliger als der VfB, der nach wie vor in der Offensive ohne etatmäßigen Stürmer improvisieren muss. Forstinnings Trainer Ivica Coric monierte die Unordnung und Hektik bei seinen Akteuren, die Heimelf besaß derweil zwei sehr gute, wenn auch vergebene Chancen zur Führung. Dann hatte sich Forstinning defensiv zwar gefangen, blieb aber bei seinen eigenen Angriffen noch zu umständlich – bis man in der 37. Minute überraschend doch jubeln durfte: Nach einer Kombination über mehrere Stationen knallte Abdullah Aynaci die Lederkugel von der Strafraumgrenze aus unter die Latte des Pullach-Tores.

VfB Forstinning: Schnellen Ausgleich kassiert - Erneute Führung lässt nicht lange auf sich warten

„Das war schön herausgespielt,“ gefiel auch Coric die optische Note des Treffers. Forstinning hatte in der Folge eigentlich alles im Griff, kassierte nach einem Fehler im Spielaufbau aber doch sehr schnell den Ausgleich durch SVP-Akteur Luis Marseiler (41.). Nach Meinung der Gäste ging dem 1:1 aber auch ein Foulspiel an Forstinnings Nico Weismor voraus.

Noch vor dem Seitenwechsel war die Forstinninger Führung aber wiederhergestellt. Abdelilah Erraji brachte eine Freistoßflanke gefährlich in den Pullacher Strafraum, wo SVP-Verteidiger Naod Belachew den Ball mit dem Kopf ins eigene Netz verlängerte (43.). Assist also für Erraji, das Eigentor für Belachew. Ein klares Strafraumfoul an Erraji blieb später dagegen ungeahndet, der eigentlich fällige Pfiff ertönte nicht.

SV Pullach scheitert an VfB-Keeper Marco Susac

Im zweiten Durchgang probierte Pullach offensiv wieder etwas mehr, doch kam einfach nicht entscheidend gegen die Gästeabwehr durch. „Wir haben aber versäumt, vorne den Deckel drauf zu machen,“ ärgerte sich Iviva Coric über die vergebene Tormöglichkeiten von Korbinian Hollerieth und Mohamed Al Hosaini zum vorentscheidenden 1:3. Dies hätte sich beinahe noch gerächt, denn kurz vor Spielende vereitelte VfB-Schlussmann Marko Susac mit einer Glanztat bei einem Pullacher Kopfballversuch den Ausgleich.

Auch dank dieser Parade durfte Coric letztlich ein zufriedenes Fazit ziehen: „Wir haben nicht ganz unverdient gewonnen. Es war eine gute Mannschaftsleistung.“ Und einen weiteren Positivfaktor hob der VfB-Trainer hervor. Im Gegensatz zur Wasserburg-Partie (1:0) hätte sich seine Mannschaft im Angriff wieder deutlich mehr Möglichkeiten heraus gespielt.

Eine kleine Randnotiz: Für Unmut unter den sich deutlich in der Mehrzahl befundenen VfB-Fans sorgte die Eintrittspolitik des SV Pullach. Neun Euro seien happig, noch happiger der Obolus von sieben Euro für alle Kinder und Jugendlichen ab sieben Jahren.