Duell der Topstarter - VfB Forstinning trifft auf erstarkten SV Pullach

Weiter voll durchziehen wollen die Forstinninger Landesliga-Fußballer um Felix Meier (r.), auch im Samstags-Heimspiel gegen den SV Pullach. Foto: stefan Rossmann © stefan Rossmann

Sowohl der VfB als auch der Bayernliga-Absteiger aus Pullach sind nahezu perfekt aus der Winterpause gekommen. Nun treffen beide Teams aufeinander.

Forstinning – Eine laut Trainer Ivica Coric „hochinteressante Aufgabe“ hat der VfB Forstinning vor der Brust. Am Samstag um 15 Uhr empfängt der Landesligist den SV Pullach im Sportpark. Beide Vereine sammelten unisono sieben Zähler ein in den drei Partien seit dem Frühjahrsstart.

Obgleich mit unterschiedlichen Vorzeichen behaftet. Während der VfB Forstinning als Neuling weiterhin die Liga aufmischt und mit den jüngsten Erfolgen Rang zwei eroberte, hängt der SV Pullach weiterhin im Keller auf einem Relegationsrang fest.

Den Aufschwung nach der Winterpause erklärt Pullachs Spielertrainer Fabian Lamotte mit einigen einleuchtenden Faktoren: Nach dem Abstieg aus der Bayernliga und dem damit verbundenen Kaderumbruch musste sich die Mannschaft erst finden, die Sommervorbereitung verlief entsprechend ungenügend. „Jetzt in der Wintervorbereitung haben wir jetzt viel Zeit mit dem kompletten Kader verbracht.“ Mit drei Neuzugängen verbreiterten die Raben zudem die Kaderqualität. Die Siege gegen Traunstein und Freising sowie das 2:2-Remis gegen Holzkirchen nach 0:2-Rückstand zeugen von der wieder gewonnenen SVP-Konkurrenzfähigkeit.

Diese weist aber auch der VfB auf und der ehemalige Löwenprofi weiß das: „Es treffen auf jeden Fall zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Im Hinspiel war ich beeindruckt von der Defensivorganisation des VfB.“ Dies entschied Forstinning mit einem knappen 2:1 für sich.

Beim VfB muss Coric mit Antonijo Prgomet krankheitsbedingt auf einen voll eingeschlagenen Winterneuzugang verzichten. „Er hat gute Spiele gemacht, sein Ausfall tut weh.“ Neben Prgomet fehlen zudem Mohamed Al Hosaini und weiterhin Mustapha Sillah mit Knieproblemen. „Ich bin noch am überlegen, wer für Antonijo und Mo beginnt“, grübelt Coric noch an der Startformation. Mit Ivan Sadric, Luka Topic und Michael Heidfeld kehren dafür wieder drei Akteure nach überstandenen Verletzungen in den Kader zurück. Der starke Restart von Pullach blieb natürlich auch Coric nicht verborgen, eine entsprechende Herausforderung sieht der Trainer deshalb für sein Team. „Wir brauchen uns aber nicht verstecken und sind guter Dinge mit den sieben Punkten im Rücken.“ (arl)