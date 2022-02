Vorbereitung beim VfB Forstinning: Alle Teams im Heimeinsatz

Die VfBler wollen die Meisterschaft. © Christian Riedel / fotografie-ri

Der VfB Forstinning steckt mitten in der Vorbereitung auf den Restart und die ausstehenden Spiele. Heute spielen sie gegen BC Attaching.

Forstinning - Weiterhin fleißig am Testen ist der VfB Forstinning für den Bezirksliga-Punktspielstart am 12. März beim ESV Freilassing. Mit dem BC Attaching erwartet der Nordverein am Samstag (14 Uhr, Sportpark) einen ambitionierten Kreisligisten, der sich zumindest Hoffnungen auf den Bezirksligaaufstieg als augenblicklicher Tabellenzweiter macht. Zuvor hatte der VfB bei insgesamt vier Tests je zweimal gegen Landesligisten und gegen Bezirksligisten geprobt.

Zuletzt sprang gegen den SV Bad Heilbrunn ein von der Leistung her nicht ganz zufrieden stellendes 1:1 heraus. Auch die Forstinninger Reserve setzt ihr Vorbereitungsprogramm nach zwei überzeugenden Siegen mit einer Testpartie zu Hause gegen die SpVgg Altenerding (Sonntag, 14.30 Uhr) fort. Das Vorspiel hierzu bestreitet die VfB-Dritte gegen Altenerding II (12 Uhr). arl