Testspiel in Belek: VfB Forstinning verliert im Testspiel gegen Türkischen SV Singen

Mohamed Maid Al Hosaini traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich für den VfB Forstinning. © VfB Forstinning

Der VfB Forstinning hat gegen den Türkischen SV Singen aus der Landesliga Südbaden verloren. Das Testspiel fand im Trainingslager in Belek statt.

Forstinning/Side – Im Rahmen seines Trainingslagers im türkischen Belek bestritt der VfB Forstinning gestern eine Testpartie gegen den ebenfalls in der Fußball-Landesliga beheimateten Türkischen SV Singen. Nach einer Gedenkminute für die Opfer der türkisch-syrischen Erdbebenkatastrophe übernahm der VfB anfangs das Kommando, verlor dann jedoch zusehends den Faden.

In der 16. Minute nutzte Singens Adrian Nezeri einen Querpass sträflich unbedrängt zum 0:1. Zum Wiederanpfiff wechselte VfB-Coach Ivica Coric nahezu eine komplett neue Elf nach einer bereits absolvierten, fordernden Trainingseinheit am Vormittag ein. Und der VfB steigerte sich. Mohamed Al Hosaini verwandelte einen Strafstoß zum Ausgleich (59.) und traf per Distanzschuss zum 2:1 (65.). Doch die Baden-Württemberger konterten – 2:2 (80.). Furkan Kirmaci traf sogar noch zum 3:2-Sieg für Singen, was Coric mit einem unzufrieden klingenden „Na ja“ in Richtung seines Teams kommentierte. (arl)