VfB Forstinning startet in Vorbereitung: Positive Akzente der Neuzugänge

Überzeugte bei seinem Premiereneinsatz: Forstinnings Neuzugang Markus Müller legte das 1:0 gegen Oberweikertshofen auf. © stefan rossmann

Zufrieden stellend verlief der erste Test des Fußball-Landesligisten VfB Forstinning gegen den SC Oberweikertshofen.

Forstinning – Die Begegnung auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark endete mit einem sehr deutlichen 4:0-Erfolg für die Truppe von VfB-Coach Ivica Coric.

Aus dem Vollen kann der langjährige Erfolgstrainer momentan schöpfen. Mit einer ganzen Handvoll an Neuzugängen erweitert sich der personelle Spielraum für den Landesliga-Neuling erheblich, zudem senden die restlichen Rekonvaleszenten sehr positive Signale. Sven Jajcinovic, Felix Füchsl und Lukas Bauer sind bereits wieder ins Lauftraining eingestiegen, ihre spielbereite Rückkehr in den Kader ist am nahen Horizont ersichtlich.

Die ersten 30 Spielminuten in diesem Jahr verliefen auf dem Forstinninger Kunstrasenfeld noch sehr ausgeglichen, ehe mit Matija Milic ein Neuzugang vom Bayernligisten VfR Garching die Heimelf mit 1:0 in Führung brachte, die Vorarbeit leistete mit Markus Müller ebenfalls ein Neuling im VfB-Trikot (32.). Mit einer traumhaften Volleyabnahme aus 25 Metern Distanz machte Simon Kürbs daraus den Doppelschlag zum 2:0 (35.).

Mit sieben Wechseln in der Pause rotierte Coric sehr kräftig – das 3:0 gegen die Elf aus der Landesliga-Gruppe Südwest ließ dann nicht lange auf sich warten. Leonardo Tunjic brauchte nach einem Bock von Oberweikertshofens Schlussmann nur mehr einschieben (48.), Linksfuß Dimitar Kirchev staubte noch zum 4:0-Endstand ab (75.). Bei Schneetreiben im zweiten Durchgang ließ der VfB in der Schlussphase noch einige Chancen liegen, doch das erste Auftreten der vielen Neuzugänge dürfte den Fans und natürlich auch Coric durchaus gefallen haben.

Das für den morgigen Mittwoch angesetzte Testspiel gegen den Bezirksligisten BC Attaching wurde auf Wunsch des Kontrahenten abgesagt. Zu viele angeschlagene Akteure auf Seiten der Freisinger Vorstädter verhinderten die Vorbereitungspartie. Der VfB Forstinning sucht momentan noch nach einem kurzfristig verfügbaren Gegner, ansonsten wird die Testspielreihe am kommenden Samstag beim TSV 1860 München II fortgesetzt. (arl)

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Kenan Numanovic (46. Luka Topic), Ivan Sadric (46. Leonardo Tunjic), Nico Weismor, Simon Kürbs (46. Dimitar Kirchev), Mustapha Sillah, Abdelilah Erraji (46. Amtonijo Prgomet), Ivan Bacak (46. Mohamed Al Hosaini), Marco Rastel (46. Felix Meier), Markus Müller, Matija Milic (46. Florian Augscheller).