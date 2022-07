Ex-Nationalspieler lobt nach Traumstart von VfB Forstinning: „Beeindruckend, was alles passiert ist“

Gut aufgepasst und eingeköpft: Forstinnings Ivan Bacak war nach einem abgewehrten Schuss von Mohamed Al Hosaini gedankenschnell zur Stelle und erzielte die 3:1-Führung. Den Ampfinger Gästen blieb nur das Nachsehen. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Mit dem gebürtigen Forstinninger Thomas Hitzlsperger weilte ein bekanntes Gesicht unter den Zusehern bei der Landesligaheimpremiere des VfB gegen den TSV Ampfing.

Forstinning – Der ehemalige Fußball-Nationalspieler war „beeindruckt, was in Forstinning in den letzten beiden Jahren alles passiert ist, sowohl bei der Infrastruktur als auch der Mannschaft.“

Hitzlsperger sah eine überragende Anfangsphase des Liganeulings mit schneller 2:0-Führung. „Da haben wir sehr gut nachgesetzt, und beim zweiten Treffer nach dem eroberten Ball gleich umgeschaltet“, lobte VfB-Trainer Ivica Coric die konzentrierte Vorstellung seiner Elf zu Beginn. „Und wir sind mit dem 3:1 in die Pause gegangen, das war schon einmal die halbe Miete.“

Im Gegenzug schimpfte natürlich Ampfings Abteilungsleiter Erni Kühnstetter über die „schlafmützige und unterirdische erste Halbzeit“ seines Teams. Demzufolge empfand der Gästefunktionär das 1:3 zur Pause auch als völlig gerechtfertigt. „Die zweite Halbzeit haben wir dann offen gestaltet. Aber wir hatten auch keine ernsthafte Möglichkeit mehr auf den Ausgleich. Nach vorne waren wir zu harmlos.“

Die Hoffnung auf ein Remis verdankten die Gäste dabei einem der ganz seltenen Fehler von VfB-Torwart Marco Susac, der beim 2:3 einen eigentlich harmlosen Freistoß durchrutschen ließ. „Das passiert Marco einmal in der Saison. Letztes Jahr war es in Siegsdorf, wo wir dann auch 3:2 gewonnen haben.“ Coric fand also sofort die Parallele zur Vorsaison und nahm Susac in Schutz. „Ärgerlich wäre es nur gewesen, wenn wir noch Unentschieden gespielt hätten, weil wir die Chancen in der zweiten Halbzeit nicht genutzt haben.“ So aber freute sich auch Hitzlsperger über einen „Traumstart für die VfB-Mannschaft“. (Christian Scharl)