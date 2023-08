VfB Forstinning: Trainer Florian Hahn will „den Bock umstoßen“

Eng an ihren Gegenspielern wollen Mustapha Sillah (rot) und der VfB Forstinning gerade in der eigenen Hälfte dranbleiben, um den ersten Heimsieg einzufahren. © Hans Lippert

Der VfB Forstinning hofft gegen Aufsteiger FC Neufraunhofen auf den ersten Heimsieg. Einige Urlauber kehren in den Kader zurück.

Forstinning – Nach dem Auswärtssieg ist vor dem Heimspiel. Und das erleichtert die Aufgabe des VfB Forstinning heute Abend gegen den Aufsteiger FC Neufraunhofen um 19.30 Uhr im heimischen Sportpark keineswegs. Denn ein detaillierterer Blick auf die Tabelle der Landesliga Südost offenbart ein natürlich nach vier Spieltagen noch nicht komplett nachhaltiges Kuriosum: Forstinning belegt in der Auswärtsbilanz den ersten und in der Heimtabelle den letzten Rang.

Die Gründe hierfür sind nicht komplett greifbar, übermächtige Kontrahenten stellten die beiden Mannschaften aus Holzkirchen und Feldmoching bei den beiden Heimniederlagen auch nicht dar. „Wenn der Gegner uns spiegelt, haben wir uns schwer getan“, versucht VfB-Trainer Florian Hahn eine Erklärung zu finden. Der im Juni neu verpflichtete Übungsleiter möchte nun auf alle Fälle „zu Hause den Bock umstoßen“, sprich den ersten Sieg auf eigenem Geläuf einfahren.

Florian Hahn hat gegen den FC Neufraunhofen wieder mehr Optionen

Dieses Vorhaben will Hahn aber mit aller Demut und dem gebotenen Respekt gegenüber dem Neuling angehen. „Wir werden Neufraunhofen nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Personell hat der VfB in den letzten zwei Wochen noch einmal nachgelegt und seinen Kader etwas breiter aufgestellt, auch wenn mit Felix Breuer ein Neuzugang gleich wieder verletzt pausieren muss. Trotzdem bieten die neuen Spieler zusammen mit den Urlaubsrückkehren nun mehr Optionen für Hahn, auch wenn nicht jede Feldposition doppelt besetzt ist.

Vielleicht kann der VfB auch das Stimmungshoch nach dem 4:0 beim TuS Geretsried mitnehmen. Dies bedeutete zugleich den bislang höchsten Sieg in der Landesliga für Forstinning, und zum ersten Mal in diesem Spieljahr blieb die Defensive ohne Gegentreffer. Mit dem FC Neufraunhofen erwartet der VfB einen Kontrahenten aus dem wohl kleinsten Landesligadorf in Bayern. Gerade einmal 1100 Einwohner zählt die Gemeinde im Vilstal im Landkreis Landshut.

Zwei aktive Spieler lenken den FC Neufraunhofen

In diesem Sommer realisierte der FCN als Meister der Bezirksliga Niederbayern West den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga. „Uns ist schon bewusst, dass es schwer wird“, schätzt Thomas Huber, Neufraunhofens Kapitän, Torwart und Pressesprecher in Personalunion, die Lage ein. In den ersten vier Partien sprang lediglich ein Zähler beim 2:2 zum Saisonauftakt in Pullach heraus.

Die „Grafen“, benannt nach einem Schloss im Ort, verfügen über eine erfahrene, im wesentlichen aber noch aus den Stammkräften der letzten Jahre gebildeten Mannschaft. Mit Michael Gerauer als Vorstand und Michael Koller als Abteilungsleiter sind darüber hinaus zwei aktive Kicker zugleich die Cheffunktionäre des Vereins, sicher auch eine einmalige Konstellation für einen Landesligisten. (arl)