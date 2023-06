Ex-Wacker-München-Trainer Florian Hahn übernimmt VfB – Neucoach lobt Rahmenbedingungen

Von: Olaf Heid

Er ist der Neue: Florian Hahn übernimmt den Cheftrainerposten beim VfB Forstinning. © FUPA

Der VfB holt sich mit Florian Hahn einen erfahrenen Mann an die Seitenlinie. Er tritt die Nachfolge von Ivica Coric an. Für die neue Saison muss der Kader noch angepasst werden.

Forstinning – Die wichtigste Personalentscheidung beim VfB Forstinning ist kurz nach dem glücklichen Ende des Relegationsmarathons gefallen: Am Mittwochabend unterschrieb Florian Hahn (43) seinen Trainervertrag beim Fußball-Landesligisten für die kommende Saison. Mit dem gebürtigen Altöttinger verpflichtete Abteilungsleiter Thomas Herndl einen bestens vernetzten Fußballfachmann für den VfB.

Durch die relegationsbedingte Saisonverlängerung wird die Hauptaufgabe der beiden nun die Zusammenstellung des Kaders für das neue Spieljahr sein, nachdem die Forstinninger Kicker in letzter Minute doch noch den Klassenerhalt realisierten. „Die Rahmenbedingungen sind beim VfB top“, lobte der beruflich für eine private Hochschulorganisation arbeitende Ex-Zweitliga-Spieler die vorhandene Infrastruktur mit dem an diesem Wochenende offiziell eingeweihten Kabinentrakt und den bestens gepflegten Plätzen.

Hahn mit beeindruckender Laufbahn: Erfolg bei Wacker Burghausen und München in der Vita

Der Neutrainer beim ligahöchsten Landkreisverein weist eine durchaus abwechslungsreiche Vita in seiner sportlichen Laufbahn auf. Als langjähriger Geschäftsführer und Sportdirektor beim damaligen Drittligisten SV Wacker Burghausen beackerte der 43-Jährige sämtliche Felder im professionellen Bereich, Mario Basler agierte unter Hahn beispielsweise als Trainer der Mannschaft.

Zuletzt verzeichnete Hahn sportlich einen großen Erfolg als Aufstiegstrainer des Traditionsvereins Wacker München in die Bezirksliga. Dank der intensiven Bemühungen von Herndl tritt er nun die Nachfolge des langjährigen Forstinninger Erfolgstrainers Ivica Coric an und möchte ein weiteres Erfolgskapitel schreiben.

VfB will sich mit Hahn in Landesliga etablieren – Relegation ist abgeschlossen

Der Forstinninger Fußballchef ist froh, dass er Hahn für den VfB begeistern konnte. Über sein Netzwerk war Herndl auf den 43-Jährigen aufmerksam geworden, hatte Kontakt aufgenommen und nach mehreren Gesprächen nun die (schriftliche) Zusage des begehrten Trainers erhalten. Dieser soll mit der Mannschaft „eine erfolgreichere und ruhigere Saison spielen, um uns vielleicht in der Landesliga zu etablieren“, gab Herndl seine Erwartungen preis.

„Nach der Saison ist vor der Saison“, so heißt es heuer jedoch in komprimierter Form für Herndl und seine Organisatoren. Bedingt durch die lange Relegation sei man „schon in Verzug geraten“ und durch die lange Ungewissheit, in welcher Liga man auflaufe, wären jetzt natürlich auch viele Wunschkandidaten nicht mehr verfügbar.

Kaderumbau noch im Gange – VfB muss Ersatz für Abgänge Damjanovic und Tunjic finden

Der Kader müsse nun binnen kürzester Zeit wieder gefüllt werden, nachdem einige Abgänge wie Offensivakteur Dominik Damjanovic (wechselt zum SV Sulzemoos) oder Leonardo Tunjic (zurück zur SpVgg Altenerding) bereits feststehen. „Wir müssen und werden dementsprechend gegensteuern“, so Herndl.

Am Dienstag, 27. Juli, bittet der neue VfB-Trainer dann seine Landesliga-Kicker erstmals zum gemeinsamen Training ins Sportzentrum an der Aicherstraße. „Wir haben den Spielern noch drei, vier Tage länger Zeit zum Durchschnaufen gegeben“, erläuterte Herndl. Bis dahin sind dann erst 17 Tage seit dem finalen Regelegationsdrama in Dachau vergangen. Der erste Spieltag der neuen Runde startet aber bereits wieder am Wochenende, 22./23. Juli. (Christian Scharl / Olaf Heid)