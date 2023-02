VfB Forstinning: Abflugbereit für fünf Trainingstage in Belek

Der VfB Forstinning fliegt ins Trainingslager. © Christian Scharl

Gestern versammelte sich der Fußball-Landesligisten VfB Forstinning zur Mittagszeit am Erdinger Flughafen, um ins fünftägige Trainingslager nach Belek an der türkischen Ägäisküste zu fliegen.

Erding – Bis auf drei Akteure trat der gesamte Kader die Reise mitsamt neun Funktionären an. Am Vorabend hatte man noch ein Vorbereitungsspiel beim Regionalligisten Türkgücü München bestritten – und sich äquivalent zum Test bei Bayernligist TSV 1860 II sehr achtbar geschlagen.

Am Ende unterlag der VfB mit 1:3. Recht unübersichtlich für die Zuseher gestaltete sich das Geschehen aufgrund des dichten Nebels auf dem Kunstrasenfeld an der Heinrich-Wieland-Straße. Den Durchblick behielt aber Eren Emirgan nach einem Fehler der VfB-Abwehr beim 1:0 (20.). Nach einem Eckstoß köpfte Michael Zant das 2:0 (22.), noch vor dem Seitenwechsel verkürzte Mathias Hirt ebenfalls mit einem Kopfball auf 2:1 (41.). In der Schlussphase erzielte Anes Osmanoski den 3:1-Endstand nach einem Fehlpass im Forstinninger Mittelfeld. Die Vorfreude auf fünf schweißtreibende Tage in der türkischen Sonne konnte die Niederlage aber nicht trüben. Bereit zum Check-In präsentieren sich auf dem Bild (kniend, v.l.) Marko Susac, Dimitar Kirchev, Ivan Sadric, Peter Leberfing (3. Abteilungsleiter), Hizir Tasci (Co-Trainer), Michael Danner (Mannschaftsarzt) sowie

(oben v.l.) Matija Milic, Mohamed Al Hosaini, Kenan Numanovic, Felix Meier, Can Bozoglu, Antonio Prgomet, Abdelilah Erraji, Lukas Bauer, Leonardo Tunjic, Dominik Damjanovic, Ivan Bacak, Fabian Parteli, Mathias Hirt, Felix Füchsl, Korbinian Hollerieth, Simon Kürbis, Michael Heidfeld, Florian Augscheller, Thomas Schwarz (2. Abteilungsleiter), Ante Basic, Michael Walther (Betreuer), Marco Rastel, Nicole Weißmor, Markus Müller, Ivica Coric (Trainer), Michael Stiegler (Trainerteam) und Fußballchef Thomas Herndl. (arl)